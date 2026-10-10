Lộ diện xe điện Jaguar sạc siêu nhanh

Sau 6 năm chuẩn bị, Jaguar đã chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện Type 1 tại Manhattan, New York (Mỹ). Đây được coi là bước đi táo bạo nhất của thương hiệu xe sang Anh quốc kể từ năm 1933, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của hãng trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển sang điện hóa.

Type 1 được phát triển từ bản concept Type 00 gây nhiều tranh cãi. Xe sở hữu thiết kế hiện đại với nắp ca-pô kéo dài và mui xe vuốt mượt về phía sau, đồng thời vẫn giữ được những đường nét đặc trưng từ các mẫu xe huyền thoại như E-Type và XJ.

Ông Rawdon Glover, giám đốc điều hành Jaguar, nhấn mạnh: “Đây chính là bản chất của một chiếc Jaguar: phải kịch tính, phải có thần thái và tỷ lệ thiết kế là yếu tố quyết định”.

Jaguar đã từng đối mặt với nguy cơ phá sản trong quá khứ, nhưng lần này, hãng tiếp tục đứng trước thách thức sinh tồn. Ông Glover cho biết, khi Type 1 chính thức đi vào sản xuất trong vài tháng tới, các nhà máy của hãng sẽ tạm ngừng hoạt động trong khoảng 18 tháng để tập trung phát triển dòng xe mới.

Type 1 được xem là dự án rủi ro nhất của Jaguar, với giá khởi điểm khoảng 130.000 USD (khoảng 3,3 tỷ đồng), gấp đôi mức trung bình của các mẫu xe gần đây.

Về ngoại thất, Type 1 có kiểu dáng dài và thấp, với chiều cao mui xe chỉ 1.400 mm. Đội ngũ kỹ sư đã phải giải quyết bài toán tối ưu không gian khi đặt khoang hành khách phía trên bộ pin lithium-ion dung lượng 120 kWh.

Phiên bản thương mại giữ nguyên thiết kế của bản concept, tạo ra thách thức lớn ở phần đuôi xe, nơi giao nhau của nhiều đường cong và góc cạnh.

Type 1 được trang bị 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.000 mã lực và mô-men xoắn 1.365 Nm, với hệ dẫn động thiên về cầu sau.

Mặc dù chưa công bố thời gian tăng tốc 0-100 km/h, ông Glover cho biết mẫu xe này không chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc mà còn tối ưu sức mạnh ở dải tốc độ cao.

Xe sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như khí động học chủ động, hệ thống đánh lái 4 bánh và công nghệ điều hướng mô-men xoắn.

Với kiến trúc điện áp 850 V, Type 1 cho phép sạc nhanh DC tối đa 350 kW, giúp xe có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Cabin của Type 1 kết hợp giữa chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại, với màn hình cảm ứng lớn và các tính năng tiện nghi như sưởi, làm mát và massage cho từng ghế.

Dự kiến, quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, những chiếc xe đầu tiên sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ trong nửa đầu năm 2027. California được kỳ vọng là thị trường lớn nhất của mẫu xe này.

Mặc dù mức giá chính thức chưa được công bố, ông Glover cho biết khách hàng có thể kỳ vọng mức giá dao động trong khoảng 120.000 - 130.000 USD (khoảng 3,1 - 3,3 tỷ đồng).

Jaguar không có kế hoạch ra mắt các phiên bản giá rẻ hơn sau dòng Type 1 mà sẽ tiếp tục tiến xa hơn vào phân khúc hạng sang trong tương lai.