Lộ diện vòng nguyệt quế phủ vàng thật 24k dành cho nhà vô địch Olympia 26

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 sẽ diễn ra ngày 1/11. Bốn ứng viên chức vô địch là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Vòng nguyệt quế năm nay phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng chân thực cành lá trong đời thực. Ảnh: FBCT

Ban Tổ chức Đường lên đỉnh Olympia vừa công bố thông tin, hình ảnh vòng nguyệt quế dành cho Nhà vô địch thứ 26 trên fanpage chương trình.

Theo đó, vòng nguyệt quế với thông điệp “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”, được thiết kế khác với cấu trúc đối xứng truyền thống.

Chiếc vòng năm nay phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng chân thực cành lá trong đời thực. Cụ thể, khắc họa rõ nét hình tượng nhánh olive non vươn lên từ cành khô.

Trong đó, những cành cây khô đại diện cho thử thách; những chiếc lá ô liu non mọc lên từ các cành khô tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Màu vàng của vòng nguyệt quế là điểm nhấn về sự tỏa sáng, hào quang dành cho người chiến thắng.

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26. Ảnh: FBCT

Tác phẩm được kết hợp giữa công nghệ tạo mẫu 3D và kỹ nghệ kim hoàn thủ công. Đường gân lá sắc nét, bề mặt cành cây gồ ghề đầy sống động cùng 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K.

Vòng nguyệt quế dành tặng Nhà vô địch Olympia 26 không chỉ tôn vinh chiến thắng mà còn ngợi ca hành trình tôi luyện, vươn lên của “nhà leo núi” chinh phục tri thức.

Vòng nguyệt quế nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26 khác biệt với Vòng nguyệt quế tặng nhà vô địch Olympia 25. Cụ thể, vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được thiết kế bởi công nghệ tiên tiến mạ chân không vàng 18K, phủ thêm lớp nano bảo vệ.

Dáng vòng được thiết kế mở thoáng, thay vì bố cục khép kín. Các lá nguyệt quế được xếp so le từng tầng, tạo cảm giác chuyển động, biểu trưng cho sự phát triển, đổi mới và tinh thần không ngừng vươn lên của thế hệ mới.