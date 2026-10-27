Lộ diện vòng nguyệt quế cho nhà vô địch Olympia 2026

Ngày 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra, quy tụ 4 gương mặt xuất sắc nhất sau hành trình chinh phục các vòng thi. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu giành vòng nguyệt quế danh giá của chương trình.

Bốn nhà leo núi góp mặt trong cuộc đua cuối cùng gồm:

Trần Võ Gia Bảo – THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa.

Lý Thái Dương – THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh – THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

Đoàn Lê Anh Đức – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội.

Chân dung 4 "nhà leo núi" sẽ tranh tài ở Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Mới đây, theo thông tin trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia, vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 lộ diện, mang theo thông điệp sâu sắc: “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”.

Ảnh: fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Khác với cấu trúc đối xứng truyền thống, chiếc vòng năm nay phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng chân thực cành lá trong đời thực.

Tác phẩm là sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ tạo mẫu 3D tiên tiến và kỹ nghệ kim hoàn thủ công: đường gân lá sắc nét, bề mặt cành cây gồ ghề đầy sống động cùng 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K.

Ảnh: fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Chiếc vòng khắc họa rõ nét hình tượng nhánh olive non vươn lên từ cành khô - biểu trưng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng bứt phá.

Vòng nguyệt quế năm nay không chỉ tôn vinh giây phút chiến thắng, mà còn là lời ngợi ca trọn vẹn nhất cho hành trình tôi luyện không ngừng nghỉ của 4 nhà leo núi.

Ảnh: fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Với những màn thể hiện ấn tượng để giành vé vào chung kết, cả 4 thí sinh được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc so tài hấp dẫn, nơi bản lĩnh, kiến thức và khả năng xử lý tình huống sẽ quyết định chủ nhân của vòng nguyệt quế năm nay.