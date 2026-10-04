Lộ diện vé số trúng độc đắc Vietlott tới gần 200 tỷ đồng tối nay

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (4/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 199.576.277.000 đồng (gần 200 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 20 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 180 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá gần 200 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 153 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 6.971 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 108.604 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.