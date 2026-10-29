Lộ diện ứng viên sáng giá cho ứng dụng bí ẩn trên iPhone CEO Apple

Một biểu tượng ứng dụng nhỏ trên màn hình iPhone của CEO Apple John Ternus bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bức ảnh được đăng trên X ngày 26/10 nhanh chóng thu hút hơn 17 triệu lượt xem, khi người dùng tìm cách nhận diện biểu tượng màu xanh tím với hình trắng ở giữa. Tuy nhiên, do ảnh bị rung, chụp từ xa và thiếu độ nét, danh tính ứng dụng vẫn chưa được xác nhận.

Biểu tượng mờ trên iPhone của CEO Apple John Ternus thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều giả thuyết trên mạng xã hội.

MAX và Roblox trở thành những phỏng đoán đầu tiên

Một trong những giả thuyết thu hút chú ý là MAX, ứng dụng nhắn tin do tập đoàn công nghệ Nga VK phát triển. Người dùng mạng xã hội đặt logo MAX cạnh biểu tượng trên điện thoại để so sánh, khiến bình luận này thu hút khoảng 1,2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, hình dáng hai biểu tượng không hoàn toàn trùng khớp. Nội dung được cung cấp cũng cho biết Apple đã gỡ MAX khỏi App Store vào tháng 6/2026 để tuân thủ các quy định liên quan đến lệnh trừng phạt.

Roblox sau đó cũng được đưa vào danh sách phỏng đoán, với một bình luận thu hút hơn 900.000 lượt xem. Bixby của Samsung, Grok, Grindr, Chase Bank và Candy Crush cũng xuất hiện trong các câu trả lời, phần lớn mang tính đùa vui. Dù tạo ra nhiều suy đoán, những cái tên này chưa có bằng chứng đủ thuyết phục để xác định ứng dụng trên iPhone của Ternus.

Detail nổi lên nhờ biểu tượng tương đồng

Ứng viên đáng chú ý hơn là Detail: AI Video Editor, ứng dụng quay và biên tập video do Detail Technologies phát triển. Biểu tượng của phần mềm có nền xanh tím với hình ngôi sao trắng ở giữa, khá giống chi tiết xuất hiện trong bức ảnh đang lan truyền. Khi bị thu nhỏ, làm mờ và chụp từ góc nghiêng, hai hình ảnh càng khó phân biệt.

Một manh mối khác đến từ chiếc iPhone Duo được trưng bày tại sự kiện ra mắt, trên đó ứng dụng Detail xuất hiện ở màn hình chính với tên gọi có thể đọc rõ. Tuy nhiên, đây không phải thiết bị mà John Ternus cầm trong bức ảnh gây chú ý. Vì vậy, sự hiện diện của Detail trên một chiếc máy khác chỉ là bằng chứng gián tiếp, chưa đủ khẳng định CEO Apple cũng sử dụng ứng dụng này.

Ứng dụng AI có thể khai thác nhiều tính năng của iPhone Duo

Detail là ứng dụng biên tập video bằng AI, được cho là có biểu tượng tương đồng với chi tiết xuất hiện trong bức ảnh.

Detail hỗ trợ tự động chép lời, loại bỏ khoảng lặng và từ thừa, làm sạch âm thanh, tạo phụ đề cũng như chọn đoạn nổi bật để dựng video ngắn. Ứng dụng còn có các công cụ như teleprompter, quay nhiều camera, livestream, xóa phông bằng AI và xuất video 4K.

Theo thông tin từ nhà phát triển, Detail đã được cập nhật để khai thác phần cứng của iPhone Duo, bao gồm khả năng sử dụng ba camera, hiển thị nội dung trên màn hình ngoài và chế độ Book Mode để quay đồng thời người dùng cùng cảnh vật phía trước. Khi thiết bị mở ra, ứng dụng có thể hiển thị video ở một nửa màn hình và bản chép lời ở nửa còn lại, hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp bằng văn bản.

Dù Detail hiện là ứng viên có nhiều điểm tương đồng nhất, Apple, John Ternus và nhà phát triển chưa xác nhận danh tính ứng dụng. Cho đến khi có hình ảnh rõ hơn hoặc thông tin chính thức, bí ẩn trên màn hình iPhone của CEO Apple vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

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