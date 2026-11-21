Máy bay không người lái bí ẩn của Trung Quốc ở sân bay Pucheng, Thiểm Tây. Ảnh: Vantor.

Ban đầu, chiếc máy bay không người lái này thu hút sự chú ý sau khi được phát hiện trong ảnh vệ tinh của sân bay Pucheng ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, có sẵn trên Apple Maps. Một hình ảnh khác của chiếc máy bay không người lái, khi nó đang đậu trên đường băng, cũng có sẵn trên Bing Maps. Sau đó, TWZ đã thu được hình ảnh về Pucheng từ Vantor cho thấy chiếc máy bay không người lái nói trên.

Với hình dáng tổng thể rất giống MQ-25 Stingray – máy bay không người lái tiếp dầu cất hạ cánh trên hạm do Boeing phát triển cho Hải quân Mỹ – mẫu UAV này đang làm dấy lên nhiều suy đoán về mục đích sử dụng, từ tiếp dầu trên không, trinh sát giám sát đến tác chiến không người lái đa nhiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ mẫu UAV này được Trung Quốc phát triển để thực hiện nhiệm vụ gì.

Theo trang The War Zone của Mỹ, những đặc điểm thiết kế bên ngoài khiến giới quan sát liên tưởng ngay đến MQ-25 Stingray. Đây là mẫu UAV được thiết kế để tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay Mỹ, qua đó mở rộng bán kính tác chiến và tăng tính linh hoạt cho phi đoàn trên tàu sân bay.

Đồng thời, chương trình MQ-25 cũng được xem là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng không quân hải quân không người lái của Mỹ trong tương lai.

UAV tiếp dầu trên không MQ-25 Stingray của Mỹ. Ảnh: TWZ.

Kích thước nhỏ hơn MQ-25, nhưng có nhiều điểm tương đồng

Theo dữ liệu do công ty Vantor cung cấp, mẫu UAV bí ẩn của Trung Quốc có sải cánh khoảng 20,1 m, chiều dài thân khoảng 14,9 m; trong khi đó, MQ-25 Stingray có sải cánh khoảng 22,9 m và chiều dài thân 15,5 m. Như vậy, xét về kích thước và cấu hình tổng thể, hai máy bay thuộc cùng một nhóm thiết kế, dù mẫu UAV Trung Quốc nhỏ hơn.

Tuy nhiên, khi phân tích kỹ hình ảnh vệ tinh, có thể nhận thấy một số khác biệt đáng chú ý.

Trước hết là thiết kế phần mũi máy bay. MQ-25 có phần mũi tương đối dẹt, hơi giống hình chiếc xẻng. Trong khi đó, UAV Trung Quốc sử dụng thiết kế mũi nhọn hình nón truyền thống.

Khác biệt này có thể cho thấy khoang mũi máy bay được Trung Quốc bố trí radar, đi kèm chóp mũi hình nón có chức năng bảo vệ anten radar (radome).

Đây mới chỉ là giả thuyết, chưa có thông tin xác nhận. Một chi tiết được viện dẫn để củng cố nhận định này là phần mũi UAV có màu sắc khác với lớp sơn lót màu vàng trên thân máy bay.

So sánh cửa lấy khí động cơ của UAV Mỹ MQ-25 (phải) và UAV bí ẩn của Trung Quốc (trái). Ảnh: TWZ.

Cửa hút khí khác thường: Khả năng sử dụng hai động cơ?

Một khác biệt đáng chú ý khác nằm ở hệ thống cửa hút khí cho động cơ. MQ-25 sử dụng kiểu cửa hút khí áp sát thân khá đặc biệt. Trong khi đó, mẫu UAV Trung Quốc có cửa hút khí bố trí truyền thống hơn, nằm trên lưng thân máy bay.

Quan sát hình ảnh vệ tinh cho thấy cửa hút khí của mẫu UAV này dường như có mép răng cưa. Thiết kế đó có thể nhằm giảm diện tích phản xạ radar, qua đó cải thiện khả năng tàng hình.

Một khả năng khác là đường dẫn khí được chia thành hai nhánh. Điều này cũng làm xuất hiện giả thuyết UAV sử dụng cấu hình hai động cơ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào hình dạng cửa hút khí phân nhánh hiện chưa đủ cơ sở để xác nhận cấu hình động cơ. Những phương án thiết kế khác vẫn chưa thể bị loại trừ.

Đuôi chữ V và khả năng điều khiển khác MQ-25

Cấu hình cánh đuôi cũng có thể là một điểm khác biệt đáng chú ý. Mẫu UAV Trung Quốc sử dụng kiểu đuôi chữ V mở rộng sang hai bên, tương tự MQ-25. Tuy nhiên, khác với khả năng MQ-25 sử dụng kết cấu cánh đuôi có thể chuyển động đồng bộ, mẫu UAV mới dường như được trang bị các bề mặt điều khiển riêng biệt trên cánh đuôi.

Nếu nhận định này chính xác, đây có thể là một lựa chọn thiết kế khác biệt về hệ thống điều khiển bay.

Nhìn tổng thể, những đặc điểm quan sát được cho thấy UAV Trung Quốc có một số điểm tương đồng với MQ-25 về ý tưởng thiết kế, nhưng không phải là sản phẩm sao chép đơn thuần mẫu máy bay của Boeing.

Góc chụp khác chiếc UAV bí ẩn của Trung Quốc. Ảnh: TWZ.

UAV tiếp dầu trên hạm hay máy bay chiến đấu không người lái?

Andreas Rupprecht, chuyên gia hàng không vũ trụ thường xuyên theo dõi các chương trình máy bay quân sự Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc có thể đang đi theo hướng phát triển tương tự Boeing.

Theo giả thuyết này, Trung Quốc có thể đang nghiên cứu một nền tảng UAV tiếp dầu cất hạ cánh trên hạm, đồng thời tích hợp khả năng thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Nếu được trang bị radar và có thời gian hoạt động trên không lâu, mẫu UAV này hoàn toàn có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ giám sát, cảnh báo và thu thập dữ liệu tình báo, ngay cả khi không thực hiện chức năng tiếp dầu.

Tuy nhiên, kích thước của nó nhỏ hơn MQ-25 khoảng 20%, điều này có thể hạn chế lượng nhiên liệu mang theo và khả năng tiếp dầu cho các máy bay khác.

Một điểm cần lưu ý là bản thân MQ-25 cũng phát triển từ một thiết kế máy bay chiến đấu không người lái. Ngay từ những phương án ban đầu, chương trình này đã chú trọng các đặc tính giảm khả năng bị radar phát hiện.

Một số ý tưởng thiết kế máy bay chiến đấu không người lái đa nhiệm xuất hiện trước đây cũng có ngoại hình khá giống MQ-25. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng mẫu UAV bí ẩn của Trung Quốc thực chất là một máy bay chiến đấu không người lái đa nhiệm (UCAV).

Thậm chí, nó có thể thuộc nhóm máy bay tác chiến hợp tác (CCA – Collaborative Combat Aircraft), được thiết kế để phối hợp hoạt động với máy bay chiến đấu có người lái. Trong kịch bản này, nhiệm vụ của nó có thể không phải tiếp dầu mà là hộ tống, bảo vệ các nền tảng tác chiến đường không có giá trị cao, hỗ trợ máy bay chiến đấu trong những nhiệm vụ nguy hiểm.

Một khả năng khác cũng cần tính đến: mẫu UAV này có thể hoàn toàn không được thiết kế để cất hạ cánh trên tàu sân bay.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về danh tính, cấu hình động cơ, hệ thống cảm biến hay nhiệm vụ của mẫu UAV này. Vì vậy, mọi nhận định về vai trò tiếp dầu trên hạm, trinh sát hoặc tác chiến hợp tác vẫn chỉ là giả thuyết dựa trên hình ảnh vệ tinh và đặc điểm thiết kế bên ngoài.

Chiếc MQ-25 của Mỹ đang tiếp dầu trên không. Ảnh: QQnews.

Ba giả thuyết về nhiệm vụ của UAV Trung Quốc

Thứ nhất, UAV tiếp dầu cất hạ cánh trên hạm: Phục vụ các máy bay chiến đấu hoạt động từ tàu sân bay, mở rộng bán kính tác chiến của không đoàn của hải quân.

Thứ hai, UAV trinh sát – giám sát: Sử dụng radar và các cảm biến để thu thập thông tin, giám sát không phận và mặt biển trong thời gian dài.

Thứ ba, UAV tác chiến hợp tác CCA: Bay cùng tiêm kích có người lái, thực hiện nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ, trinh sát hoặc hỗ trợ tác chiến.

Nếu đây thực sự là một chương trình CCA, sự xuất hiện của mẫu UAV này có ý nghĩa rộng hơn việc Trung Quốc phát triển một máy bay tiếp dầu không người lái. Nó có thể phản ánh nỗ lực xây dựng lực lượng không quân tác chiến hỗn hợp, trong đó tiêm kích có người lái đóng vai trò chỉ huy, còn các UAV đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm hoặc tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa đủ bằng chứng để kết luận Trung Quốc đang phát triển một phiên bản tương đương MQ-25 hay một UAV chiến đấu hợp tác thế hệ mới.

Theo QQnews, TWZ

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