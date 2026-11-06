Lộ diện trọng tài tại Casper Cup 2026

Ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir sẽ cầm còi các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026.

Theo thông báo từ VFF, trọng tài người Malaysia Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir sẽ điều khiển cả ba trận đấu tại Casper Cup 2026, trong đó có hai trận của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, ông Zubir sẽ bắt chính trận Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11 và Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan ngày 17/11. Cả ba cuộc đối đầu đều diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Sinh năm 1995, ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir là trọng tài còn khá trẻ nhưng đã có kinh nghiệm điều hành các giải đấu tại Malaysia và một số trận giao hữu quốc tế. Đáng chú ý, ông từng được mời sang Việt Nam bắt chính trận Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel tại vòng 20 V-League 2025/26.

Một số thành viên khác trong tổ trọng tài cũng từng làm nhiệm vụ ở các trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam. Điều này góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính công bằng cho giải đấu.

Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 với sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là dịp quan trọng để các đội tăng cường cọ xát quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện chuyên môn thông qua những trận đấu thực tế.