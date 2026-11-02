Lộ diện Top 6 thí sinh 'Sao Mai 2026'

Sáu thí sinh tiếp tục tranh tài gồm: Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An. Kết quả được công bố sau đêm thi phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với chủ đề ‘Giao thoa’, 8 thí sinh mang đến những tiết mục kết hợp chất liệu dân gian và đương đại, chia thành hai cụm thi. Mỗi tiết mục có thời lượng khoảng 5 phút, đòi hỏi người hát vừa làm chủ bản phối mới, vừa giữ được tinh thần của tác phẩm.

8 thí sinh 'Sao Mai 2026' tranh tài trong đêm thi ‘Giao thoa’, kết hợp chất liệu dân gian và đương đại qua những bản phối mới.

Tám tiết mục, nhiều cách kết hợp chất liệu âm nhạc

Ở cụm thi thứ nhất, Nguyễn Mộc An trình bày Lời khèn trong sương núi của nhạc sĩ Phan Bá Sang, với bản phối có thêm phần rap. Mai Thu Hương thể hiện Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Các thí sinh trong cụm thi thứ nhất (từ trái sang phải): H'Vi Ktla, Mai Thu Hương, Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Mộc An.

Đỗ Hải Đăng lựa chọn Tháng Tư là lời nói dối của em của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. H'Vi Ktla mang đến ca khúc Ai cần ai của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Cụm thi thứ hai đậm màu sắc dân gian, với ba trong bốn tiết mục khai thác chất liệu truyền thống. Hoàng Thu Hà trình bày liên khúc Giận mà thương trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm nhạc của Trần Hoàn và lời thơ Phùng Ngọc Hùng.

Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối Phong nữ, nhạc Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ Cô Đôi Thượng Ngàn. Bùi Nguyễn Bảo Anh thể hiện Làng Quan họ quê tôi, nhạc Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách, còn Nguyễn Xuân Dũng lựa chọn Đàn chim Việt của nhạc sĩ Văn Cao.

Các thí sinh trong cụm thi thứ hai (từ trái sang phải): Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đỗ Khánh An, Bùi Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Xuân Dũng.

Đây là đêm thi thứ ba trong Vòng Chung kết có các sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương và Trần Hoàn. Tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và tác giả Trần Khánh Ly cũng trở lại sau Liveshow 3.

Chất liệu Quan họ Bắc Ninh xuất hiện ở hai đêm thi liên tiếp. Trong khi đó, Hoàng Thu Hà tiếp tục gắn bó với chất liệu âm nhạc xứ Nghệ sau Liveshow 4.

Qua tám tiết mục, các thí sinh thể hiện những cách tiếp cận khác nhau với chủ đề ‘Giao thoa’: Kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhịp điệu đương đại, nối làn điệu tín ngưỡng với ca khúc mới hoặc làm mới những tác phẩm quen thuộc. Các bản phối đặt ra yêu cầu về kỹ thuật và khả năng xử lý, đồng thời tạo cơ hội để từng giọng hát thể hiện dấu ấn riêng.

Ban Giám khảo ghi nhận tinh thần thử sức với bản phối mới

NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, nhấn mạnh sự cần thiết của sáng tạo ở dòng nhạc này, đồng thời ủng hộ các thí sinh kiên định với phong cách âm nhạc đã lựa chọn. Với H'Vi Ktla, ông ghi nhận sự tươi mới, sảng khoái và khả năng làm chủ sân khấu, nhưng mong thí sinh tiếp tục cải thiện việc kiểm soát cao độ, phát huy hết khả năng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Đỗ Hải Đăng giải quyết tốt yêu cầu của chủ đề ‘Giao thoa’. Phần thể hiện giảm tính trình diễn, tăng cảm xúc và chất tự sự khiến nhạc sĩ bày tỏ mong muốn hợp tác với thí sinh trong những bản phối mới sau này.

Ban Giám khảo Liveshow 5 gồm NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo. Các thành viên Ban Giám khảo gồm PGS. TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong, cùng hai giám khảo khách mời nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn.

Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bất ngờ trước lựa chọn mạo hiểm khi làm mới một bản phối kinh điển, đồng thời ghi nhận nét lạ trong phần trình diễn. Tuy nhiên, những quãng cao vẫn là điểm thí sinh cần tiếp tục hoàn thiện.

PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn nhận xét, Nguyễn Đỗ Khánh An có phần thể hiện sáng, phù hợp với tác phẩm và chinh phục được bản phối mới có độ khó cao bằng cao độ chắc chắn. Với Mai Thu Hương, nữ giám khảo ghi nhận sự nhiệt huyết đi cùng tiết chế và cách xử lý tác phẩm thông minh.

Ca sĩ Trọng Tấn đánh giá Nguyễn Xuân Dũng có giọng hát nội lực, đa dạng và xử lý tác phẩm tốt. Nam ca sĩ cũng dành lời khen cho Hoàng Thu Hà khi phát huy được sự ngọt ngào đặc trưng của âm nhạc xứ Nghệ, vốn là sở trường của thí sinh.

Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, giọng hát Nguyễn Mộc An phù hợp với ca khúc đã chọn. Nữ nhạc sĩ khích lệ thí sinh mạnh dạn sáng tạo hơn trong những phần trình diễn tiếp theo.

Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8

Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8 Sao Mai 2026 sau đêm ‘Giao thoa’. Bảo Anh ghi dấu với những lựa chọn âm nhạc đa dạng, còn H'Vi Ktla được Ban Giám khảo ghi nhận bởi năng lượng tươi mới và bản sắc riêng.

Từ Liveshow 5, danh sách 3 thí sinh dẫn đầu lượt bình chọn cho Giải Khán giả bình chọn trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo được cập nhật ngay trên sóng trực tiếp. Mỗi tài khoản có thể bình chọn tối đa ba thí sinh; mã QR dẫn tới cổng bình chọn xuất hiện sau mỗi cụm thi.

Cổng bình chọn tiếp tục mở đến ngày 22/11/2026, thời điểm diễn ra đêm Chung kết và Trao giải. Sáu thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài tại Liveshow 6.