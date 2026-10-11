Lộ diện Top 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu toàn quốc

Đêm Chung khảo được tổ chức trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển Đồ Sơn.

Tối 10/10, tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra với sự tham gia của 53 thí sinh.

Sau các phần trình diễn và quá trình đánh giá toàn diện, Ban Giám khảo lựa chọn Top 25 bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc.

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trên bốn trụ cột: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến.

Đêm Chung khảo không chỉ là vòng tuyển chọn mà còn là dịp nhìn lại hành trình trưởng thành của các thí sinh sau gần hai tháng học tập, rèn luyện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Chương trình mở màn bằng tiết mục “Xinh hơn cả hoa” với sự góp mặt của ca sĩ Will, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và 53 thí sinh.

Tiếp đó, nghệ sĩ Hoàng Rob trình diễn “Hoa đào”, mang âm hưởng văn hóa truyền thống đến sân khấu ngoài trời bên biển Đồ Sơn.

Phần trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân

Một trong những điểm nhấn là phần trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân. Các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, cảnh sắc các vùng miền, đặc biệt có hình ảnh hoa phượng đỏ – biểu tượng gắn liền với thành phố Hải Phòng.

Sau phần thi áo dài, các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trên nền ca khúc “Like an Angel” qua giọng hát của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Ban Giám khảo sau đó lựa chọn Top 32 tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội trước khi công bố Top 25 vào chung kết.

Trong danh sách 25 thí sinh, Vũ Hồng Hạnh, số báo danh 378, là thí sinh được bình chọn nhiều nhất và giành một suất vào vòng chung kết. 24 vị trí còn lại do Ban Giám khảo lựa chọn dựa trên kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình cuộc thi và các phần thi tại đêm Chung khảo.

Theo Ban Tổ chức, thí sinh được đánh giá không chỉ qua khả năng trình diễn mà còn qua quá trình sinh hoạt, học tập, rèn luyện, phỏng vấn kín, kiến thức văn hóa – xã hội và hoạt động cộng đồng.

Trước đó, các cô gái đã tham gia những chuyến trải nghiệm tại Lai Châu và Hải Phòng, tìm hiểu văn hóa địa phương, đồng thời thực hiện các hoạt động nhân ái hướng tới trẻ em vùng cao.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trên nền ca khúc “Like an Angel” qua giọng hát của ca sĩ Lưu Hiền Trinh.

Phát biểu khai mạc đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: “Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Đêm Chung kết vào đầu tháng 11 tới đây”.

Đêm Chung khảo được tổ chức trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển Đồ Sơn, với hệ thống ánh sáng, âm thanh và thiết kế quy mô lớn.

Top 25 sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11/2026, tiếp tục hành trình tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản sắc văn hóa và tinh thần cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

25 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: 1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất; 2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362; 3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818; 4. Lê Phương Nghi - SBD 031; 5. Gouband Lisa - SBD 124; 6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982; 7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450; 8. Phạm Vân Hà - SBD 638; 9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106; 10. Đinh Diệu Anh - SBD 186; 11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308; 12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826; 13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602; 14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693; 15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168; 16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090; 17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582; 18. Tạ Thị Hoa - SBD 618; 19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864; 20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240; 21. Bùi Minh Phương - SBD 082; 22. Bùi Mai Linh - SBD 510; 23. Lưu Phương Anh - SBD 290; 24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856; 25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076.