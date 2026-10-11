Lộ diện top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. 53 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng để giành cơ hội có mặt tại Chung kết. Đêm Chung khảo bao gồm 3 phần thi, lần lượt là trình diễn áo dài, áo tắm (bikini) và dạ hội.

Dàn thí sinh tham gia trình diễn trong đêm Chung khảo tối 10/10. Ảnh: BTC.

Tại phần thi áo dài, 53 thí sinh trình diễn bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân. Bộ sưu tập bao gồm những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn liền với thành phố Hải Phòng. Sau đó, dàn người đẹp bước vào phần trình diễn áo tắm. Sau phần thi này, hội đồng BGK lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm Chung khảo, Top 25 được lựa chọn để bước tiếp vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong đó, 24 người đẹp do BGK lựa chọn và 1 thí sinh được khán giả bình chọn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết cuộc thi năm nay với chủ đề Miền hương sắc, tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hiện đại, có tri thức và chiều sâu văn hóa. Sự kết hợp giữa nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến tiếp tục là những yếu tố được chú trọng tại cuộc thi năm nay.

BTC tìm kiếm những cô gái hội tụ yếu tố về nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Ảnh: BTC.

BTC Hoa hậu Việt Nam khẳng định trân trọng màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng người. Tiêu chí đánh giá các thí sinh cũng không giới hạn ở phần thể hiện trong một đêm thi. Dàn người đẹp được quan sát xuyên suốt quá trình sinh hoạt, học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội. Theo dự kiến, đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 7/11 sắp tới.