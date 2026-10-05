Lộ diện Top 18 thí sinh The Face Vietnam 2026

Trong tập 1 tối 4-10, Top 18 thí sinh đã được lựa chọn bước vào nhà chung của The Face Vietnam 2026. Ba huấn luyện viên năm nay gồm: Anh Thư, Võ Hoàng Yến, H’Hen Niê.

Ngay từ những phút đầu tiên, "thế trận" trở nên hấp dẫn khi HLV Võ Hoàng Yến và Anh Thư lần lượt tung ra “quân bài bí mật” hỗ trợ. Nếu HLV Võ Hoàng Yến có sự xuất hiện của NTK Đỗ Long thì HLV Anh Thư được tiếp sức bởi diễn viên Nam Thư. Hai khách mời lập tức trở thành những “trợ thủ đắc lực”, cùng các HLV tìm những gương mặt tiềm năng về đội.

Đại diện nhà sản xuất chương trình và các HLV

Hiện vòng chọn đội đã khép lại với đội hình của 3 HLV. Theo đó, HLV Võ Hoàng Yến có Hương Nguyên, Mai Bảo Vinh, Hà An, Lê Giang, Nam Hoàng, Minh Anh. HLV H’Hen Niê có Xuân Thắng, Ánh Vy, Vũ Quỳnh Hải Yến, Đỗ Hoàng Sơn, Huỳnh Nhựt, Trường Giang. HLV Anh Thư lựa chọn Ngô Trần Hải Yến, Trần Hoàng Sơn, Trần Anh Thư, Đỗ Hồng Linh, Lãnh Thanh, Nông Hằng.

Các thí sinh của đội HLV Võ Hoàng Yến

Các thí sinh của đội HLV H’Hen Niê

Các thí sinh của đội HLV Anh Thư

Tập 2 The Face Vietnam 2026 với nhiều thử thách sẽ tiếp tục phát sóng vào 20 giờ tối 11-10 sắp tới trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và 20 giờ 15 trên Fanpage chính thức của chương trình cùng kênh YouTube MultiTV.