Lộ diện Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Và hành trình ấy càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với Hải Phòng; thành phố hoa phượng đỏ giàu truyền thống, hào sảng và mến khách, nơi lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Mỗi thế hệ người phụ nữ Việt Nam đều mang một vẻ đẹp riêng, được nuôi dưỡng từ văn hóa, bồi đắp bằng tri thức và khẳng định qua bản lĩnh. Trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026, vẻ đẹp ấy đang được tiếp nối bằng diện mạo tự tin, giàu năng lượng và khát vọng vươn xa.

Qua mỗi chặng thi, cơ hội bước tiếp đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện rõ hơn năng lực và bản lĩnh. Kết quả Top 10 là sự ghi nhận cho cả hành trình nỗ lực và phần thể hiện của các cô gái trong đêm Chung kết.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

10 cô gái sẽ tiếp tục tiến gần hơn đến vương miện. Đặc biệt, thí sinh đầu tiên bước vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là chủ nhân danh hiệu Đại sứ Nhân ái. Đó là sự ghi nhận dành cho vẻ đẹp biết sẻ chia, cho khả năng biến lòng trắc ẩn thành những hành động thiết thực. Qua nhiều mùa tổ chức, hành trình nhân ái đã góp phần khẳng định giá trị nhân văn của Hoa hậu Việt Nam.

Chúc mừng Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026:

SBD 818 - Trần Xuân Khánh Linh - người đẹp giành danh hiệu Đại sứ Nhân ái.

SBD 116 - Đinh Hoàng Gia Linh

SBD 168 - Nguyễn Thị Kim Châu

SBD 368 - Nguyễn Yến Trang

SBD 186 - Đinh Diệu Anh

SBD 308 - Đặng Thị Ngọc Lan

SBD 618 - Tạ Thị Hoa

SBD 031 - Lê Phương Nghi

SBD 510 - Bùi Mai Linh

SBD 240 - Nguyễn Thị Hoa