Lộ diện thông tin POCO X9 Pro và REDMI Turbo 6 qua mã nguồn mới của Xiaomi

Dữ liệu trích xuất từ mã nguồn hệ thống của Xiaomi vừa hé lộ sự tồn tại của các dòng điện thoại thông minh tiếp theo, bao gồm POCO X9 Pro, POCO X9 Pro Max và dòng REDMI Turbo 6 tương ứng. Các thông tin kỹ thuật ban đầu cho thấy hãng công nghệ này vẫn tiếp tục duy trì định hướng chia sẻ nền tảng phần cứng giữa các thương hiệu con để phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc lẫn thị trường quốc tế.

POCO X9 Pro lộ thông tin

Giải mã tên mã nội bộ và định danh model của POCO X9 Pro

Theo cấu trúc dữ liệu được ghi nhận trong phần mềm nội bộ, Xiaomi hiện đang tiến hành thử nghiệm hai nhóm thiết bị chính. Thiết bị đầu tiên sử dụng tên mã nội bộ là "sofia", đi kèm định danh phần cứng Q10. Các biến thể mã model được xác định bao gồm 2703BPC40G, 2703BRT40I, 2703BPC40I và M407CF.

Tên mã của POCO F9 Pro được tiết lộ

Căn cứ theo cách phân bổ ký tự thường thấy của hãng, phiên bản này được dự kiến phát hành với tên gọi POCO X9 Pro cho thị trường quốc tế cùng Ấn Độ. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc và một số kênh phân phối ở Ấn Độ, dòng máy này sẽ mang tên thương mại REDMI Turbo 6.

Chi tiết về phiên bản cao cấp mang tên mã denver

Thiết bị thứ hai xuất hiện trong mã nguồn mang tên mã "denver", tương ứng với định danh Q10U. Các mã model liên quan được ghi nhận gồm có 27011RT78I, 27011PC78I và 27011PC78G. Giới chuyên môn nhận định đây chính là biến thể có thông số nâng cao hơn trong cùng thế hệ sản phẩm.

Tên mã của REDMI Turbo 6 Max

Phiên bản mang tên mã denver dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường toàn cầu và Ấn Độ dưới tên thương mại POCO X9 Pro Max. Đối với thị trường Trung Quốc, thiết bị sẽ được gọi là REDMI Turbo 6 Max, mặc dù chuỗi mã model chi tiết dành riêng cho thị trường này hiện vẫn chưa hoàn toàn lộ diện trên hệ thống.

Chiến lược phân phối thị trường và lộ trình ra mắt dự kiến

Dựa trên việc đối chiếu các hậu tố phân vùng thị trường trong mã nguồn, danh sách các khu vực dự kiến đón nhận dòng sản phẩm này khá rộng lớn. Các thị trường tiềm năng bao gồm thị trường toàn cầu, Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc.

POCO F9 Pro sẽ sớm ra mắt

Về thời điểm xuất hiện, quy tắc đặt bốn chữ số đầu tiên trên mã model của Xiaomi (2701 và 2703) phản ánh khung thời gian ra mắt vào giai đoạn đầu năm 2027, cụ thể trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu trên hiện mới chỉ dừng lại ở mức suy luận dựa trên cấu trúc phần mềm nội bộ, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông số kỹ thuật hay lịch trình phát hành thương mại.