Lộ diện thí sinh cuối cùng vào chung kết Olympia 2026

Anh Đức tại trận quý IV, chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Cắt từ clip.

Cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng ngày 25/10 với màn tranh tài của 4 thí sinh:

Đoàn Trung Dũng, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi.

Đoàn Lê Anh Đức, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Cao Minh Phúc, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.

Phạm Đặng Thanh Bình, trường THPT Võ Minh Đức, TP.HCM.

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua 6 câu hỏi lượt thi cá nhân và 12 câu hỏi thi chung. Ở lượt thi cá nhân, thí sinh có tối đa 5 giây để trả lời một câu hỏi, đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm. Anh Đức có khởi đầu khá thuận lợi khi trả lời đúng 4/6 câu hỏi cá nhân, tương đương 40 điểm.

Ở lượt thi chung, thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Minh Phúc tạm dẫn đầu với 65 điểm, Trung Dũng bám sát với 60 điểm, Thanh Bình 50 điểm, trong khi Anh Đức giữ nguyên 40 điểm.

Anh Đức gia tăng cách biệt khi tìm ra ẩn số của phần thi Vượt chướng ngại vật. Khi câu hỏi mới được đưa ra và ẩn số gợi ý đầu tiên chưa được mở, Đức đã nhấn chuông xin trả lời từ khóa chướng ngại vật là "Đông A".

Nam sinh giải thích em nghe được một cụm từ trong đoạn bài hát vừa phát, khi kết hợp với dữ liệu từ khóa sẽ tạo thành một cụm từ "Hào khí Đông A".

"Anh Đức dừng phần chơi của mình tại đây và ba bạn thí sinh khác cũng vậy. Xin chúc mừng Anh Đức", MC Khánh Vy hô lớn. Với chiến thắng này, Anh Đức vươn lên dẫn đầu với tổng điểm là 100.

Phần thi Tăng tốc cho thấy nhiều tiếc nuối. Phần này có 4 câu hỏi, thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất mỗi câu sẽ giành 40 điểm, sau đó giảm dần 30-20-10. Tuy nhiên, hai câu hỏi 2 và 3, không thí sinh nào trả lời đúng. Kết thúc phần thi, Anh Đức tiếp tục dẫn đầu với 140 điểm, Minh Phúc 115 điểm, trong khi Trung Dũng và Thanh Bình cùng có 90 điểm.

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm. Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai thì người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Anh Đức là thí sinh đầu tiên thi Về đích, vì có điểm cao nhất sau ba vòng. Nam sinh chọn gói 20-30-20 điểm. Câu đầu tiên hỏi về enzyme do J. Skou phát hiện năm 1957 có chức năng như máy bơm vận chuyển ion ra vào tế bào. Anh Đức trả lời rất nhanh và chính xác là "Natri và Kali", mang về 20 điểm.

Câu hỏi toán học về số cách chọn bộ ba số từ 1 đến 16 sao cho một số bằng tích hai số còn lại. Đức đưa ra đáp án "14" chưa chính xác. Trung Dũng sau đó bấm chuông giành quyền trả lời đúng (8 cách) và lấy đi 30 điểm.

Câu cuối cùng, Đức tiếp tục ghi điểm khi trả lời chính xác hai câu thơ của Chế Lan Viên trong bài Tiếng hát con tàu. Nam sinh có 150 điểm sau phần thi về đích của mình.

Tình huống nguy hiểm diễn ra sau khi Trung Dũng hoàn thành phần thi của mình, vượt qua Anh Đức với số điểm 170. Tuy nhiên, Đức nhanh chóng lật ngược tình thế, ghi thêm điểm trong hai phần thi của Minh Phúc và Thanh Bình.

Chung cuộc, Anh Đức giành vòng nguyệt quế với số điểm 220. Trung Dũng về nhì với 170 điểm, tiếp theo là Minh Phúc và Thanh Bình, lần lượt 85 và 80 điểm.

Anh Đức là thí sinh cuối cùng bước vào trận chung kết. Ảnh: Cắt từ clip.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra vào 1/11. Cùng với Đoàn Lê Anh Đức, ba học sinh còn lại góp mặt trong trận chung kết là Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa).