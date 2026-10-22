Lộ diện thêm một đối thủ của iPhone Duo

Sau nhiều thông tin đồn đoán trong ngành, mẫu điện thoại màn hình lớn dạng gập ngang (passport-style) đầu tiên của Motorola đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu kiểm tra hiệu năng Geekbench.

Báo cáo rò rỉ xác nhận thiết bị nhiều khả năng mang tên gọi thương mại là Razr Flex 27 (hoặc Razr Flex 2027), đồng nhất với quy cách đặt tên sản phẩm theo năm của hãng tại thị trường Bắc Mỹ.

Sự xuất hiện của thiết bị cho thấy Motorola đang chuẩn bị bước chân vào cuộc đua smartphone gập kích thước lớn, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo.

Dữ liệu từ Geekbench cho thấy Razr Flex 27 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 của Qualcomm, thay vì biến thể cao cấp nhất Snapdragon 8 Elite Gen 5 như một số đồn đoán trước đó. Máy đi kèm bộ nhớ RAM 12 GB, cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 và đạt điểm hiệu năng thử nghiệm đơn nhân là 2.669 điểm cùng đa nhân là 8.837 điểm trên nền tảng Geekbench 6.

Thiết bị nhiều khả năng chỉ có một tùy chọn cấu hình kết hợp cùng bộ nhớ trong 256 GB, sở hữu viên pin dung lượng 5.000 mAh và hỗ trợ chuẩn sạc không dây từ tính Qi2 với công suất tối đa 25 W.

Mẫu điện thoại gập của Motorola sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn các đối thủ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Razr Flex 27 so với các dòng máy gập ngang hiện nay nằm ở kích thước nhỏ gọn. Thiết bị sở hữu màn hình chính gập bên trong rộng 6,92 inch với độ phân giải 2.364 x 1.728 pixel cùng tần số quét cao tới 165 Hz. Ở mặt ngoài, màn hình phụ có kích thước 4,97 inch với độ phân giải 1.140 x 1.736 pixel.

Về trang bị quang học, sản phẩm tích hợp hệ thống camera kép 50 MP ở mặt sau, cùng hai camera trước 32 MP bố trí đồng đều trên cả hai màn hình. Ngoài ra, máy dự kiến đạt chuẩn kháng nước và bụi IP48 cùng IP49.

Kích thước màn hình của đại diện từ Motorola nhỏ hơn đáng kể so với hai đối thủ lớn trên thị trường. Cả Galaxy Z Fold 8 lẫn iPhone Duo đều sử dụng màn hình chính rộng 7,6 inch, kết hợp màn hình phụ bên ngoài lần lượt là 5,5 inch và 5,4 inch.

Hai dòng máy từ Samsung và Apple cũng sở hữu các vi xử lý hàng đầu như Snapdragon 8 Elite Gen 6 hay A20 Pro, đi cùng mức giá khởi điểm lần lượt từ 1.899 USD và 1.999 USD.

Việc Motorola lựa chọn cấu hình thực dụng cùng diện tích hiển thị thu gọn được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm hạ giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh kiểu dáng gập ngang vẫn có rào cản tiếp cận lớn do mức giá vượt quá 1.800 USD, một thiết bị có giá bán “mềm” hơn sẽ giúp mở rộng thị phần sang nhóm người dùng phổ thông.

Về thẩm mỹ, Razr Flex 27 tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với tổ chức màu sắc Pantone với hai tùy chọn màu gồm Coriander (nâu đất trung tính) và Dark Botanical Garden (xanh rêu đậm). Thiết bị dự kiến sẽ được Motorola giới thiệu chính thức vào khoảng giữa tháng 12/2026.