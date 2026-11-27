Ngày 27/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lừ Văn Thái (SN 2007, trú xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) về hành vi liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Tô Hiệu ngày 19/11.

Đối tượng Lừ Văn Thái cùng số hung khí liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tô Hiệu tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào khoảng 0h ngày 19/11 trước cửa một quán karaoke trên địa bàn phường.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke, hai nhóm với hơn 10 người đã xảy ra cãi vã, đuổi đánh nhau, sử dụng dao và các hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, ngày 21/11, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 9 đối tượng. Riêng Lừ Văn Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm trốn tránh pháp luật.

Đến ngày 26/11, lực lượng công an phát hiện Thái đang lẩn trốn tại bản Phúc, xã Tạ Khoa (Sơn La) nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.