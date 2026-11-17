Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (HNX: EVS) vừa công bố nghị quyết về việc bầu ông Vũ Mạnh Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp nối chuỗi thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra tại doanh nghiệp trong những tháng gần đây.

Theo Nghị quyết được thông qua ngày 16/11/2026, ông Vũ Mạnh Tiến chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Vũ Mạnh Tiến đang là Thành viên HĐQT của Chứng khoán EVS.

Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông Vũ Mạnh Tiến sinh ngày 24/06/1963, quê quán Hưng Yên. Về tỉ lệ sở hữu, cá nhân ông Tiến đang trực tiếp nắm giữ 16 triệu cổ phần của Chứng khoán EVS, tương đương 9,71% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Hiện ông không nắm giữ chức vụ nào tại các tổ chức khác.

Trước đó, ông Tiến từng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam. Đồng thời, ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch EVS từng là Thành viên HĐQT của công ty này. Cho tới 12/8/2026, ĐHĐCĐ bất thường của công ty đã thông báo ông Tiến và ông Châu không còn giữ chức vụ tại HĐQT của doanh nghiệp.

Ngoài ra tài liệu còn đề cập danh sách sở hữu cổ phiếu của 10 người có liên quan của ông Tiến (bao gồm vợ, con và các anh chị em trong gia đình). Các cá nhân này đều không ghi nhận có sở hữu tại EVS tính đến thời điểm công bố thông tin.

Ông Vũ Mạnh Tiến (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh: EVS).

Trước đó không lâu, thượng tầng EVS cũng đã ghi nhận sự chuyển giao quyền lực đáng chú ý ở cả Ban điều hành lẫn HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hải (1975) đã lần lượt xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật và rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT vào đầu tháng 9/2026 với lý do sức khỏe.

Thay thế vị trí điều hành của ông Hải là ông Nguyễn Trần Minh Quân (1996). Ông Quân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 11/8/2026, sau đó chính thức giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/9/2026. Tại ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông EVS cũng đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Minh Quân vào HĐQT.

Đáng chú ý, ba thành viên trong gia đình ông Quân đang nắm tổng cộng 24,2 triệu cổ phiếu EVS, tương ứng 14,68% vốn công ty. Cụ thể, ông Quân, bố ông Quân và anh trai ông Quân đang nắm giữ lần lượt 8 triệu, 8,2 triệu và 8 triệu cổ phiếu EVS.

Sau kiện toàn vị trí phó Chủ tịch, hiện HĐQT EVS gồm Chủ tịch Nguyễn Hải Châu, Phó Chủ tịch Vũ Mạnh Tiến, bà Đỗ Thị Hồng Hải, ông Vũ Hải Anh và ông Trần Nguyễn Minh Quân.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Chứng khoán EVS ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan khi báo lỗ sau thuế 42 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 4,92 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động giảm tới 92% xuống còn gần 7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ mảng tự doanh lỗ ròng 32 tỷ đồng do sụt giảm lãi đánh giá lại và lỗ bán tài sản tài chính FVTPL. Đồng thời, doanh thu môi giới giảm 90% và lãi cho vay giảm hơn 71%.

Khoản lỗ này đã xóa sạch thành quả nửa đầu năm, kéo lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 xuống mức âm 2,27 tỷ đồng, dù doanh thu đạt 296 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm). Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 2.175 tỷ đồng và dư nợ cho vay ký quỹ thu hẹp 57% xuống 36,62 tỷ đồng.