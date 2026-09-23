Lộ diện quốc gia NATO đầu tiên vận hành hệ thống phòng không SPYDER

Cộng hòa Séc trở thành quốc gia NATO đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không SPYDER của Israel. Thông tin này được ông Yoav Turgeman - Giám đốc điều hành công ty Rafael Advanced Defense Systems đưa ra.

"Chúng tôi tự hào về việc hệ thống SPYDER đầu tiên giao cho Cộng hòa Séc đã đi vào hoạt động. Đối với Rafael, đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác của chúng tôi với Prague", ông Turgeman cho biết.

Năm 2021, Prague đã đặt mua 4 khẩu đội SPYDER từ Rafael. Hiện tại tất cả đều đã được sản xuất xong, và 2 tổ hợp đầu tiên đã được chuyển giao cho Cộng hòa Séc.

Các tổ hợp SPYDER sẽ trở thành một phần của hệ thống phòng không đa tầng rộng lớn hơn của Cộng hòa Séc, trong tương lai có thể được bổ sung bởi các tổ hợp phòng thủ tên lửa, máy bay đánh chặn không người lái, hệ thống điều khiển và vũ khí laser.

"Việc đưa vào sử dụng hệ thống này là một bước tiến vượt bậc về công nghệ và chất lượng trong lĩnh vực phòng không, đồng thời hướng tới xây dựng một mạng lưới hiện đại, nhiều tầng để bảo vệ không phận chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromir Zuna cho biết.

Hệ thống SPYDER dựa trên tên lửa tên lửa không đối không PYTHON-5 và DERBY, được thiết kế để đánh chặn nhiều loại mối đe dọa trên không tầm ngắn và tầm trung, bao gồm tiêm kích, máy bay không người lái và đạn dược dẫn đường chính xác.

Hệ thống SPYDER sở hữu mức độ cơ động cao và có khả năng hỗ trợ các lực lượng mặt đất đang di chuyển, nhưng cũng có thể được triển khai cố định.

Tên lửa PYTHON-5 sử dụng đầu dò hồng ngoại băng tần kép, trong khi DERBY được trang bị đầu dò radar chủ động. Trọng lượng đầu đạn của hai tên lửa lần lượt là 11 và 23 kg.

Tầm đánh chặn phụ thuộc vào loại tên lửa: PYTHON-5 - tầm bay lên đến 15 km; I-DERBY ER - lên đến 40 km; I-DERBY LR - tầm hoạt động lên đến 80 km; SPYDER MR/LR - tầm hoạt động lên đến 160 km.

Hiện nay Công ty Rafael đã hoàn thiện hệ thống phòng không SPYDER AiO (All-in-One) thế hệ mới. Điểm nổi bật của phiên bản mới là việc bố trí bệ phóng, trạm radar và điểm điều khiển trên cùng một khung gầm xe tải việt dã.

Cấu hình "Tất cả trong một" (AiO) giúp giảm số lượng xe trong tổ hợp phòng không xuống còn 1 xe. Điều này cung cấp các tùy chọn tốt hơn để triển khai và thu gọn hệ thống.

Là một phần của bài kiểm tra, Spyder AiO đã chứng minh khả năng hoạt động chính xác của tất cả các thành phần và đảm bảo khả năng đánh chặn máy bay không người lái bằng cách va chạm trực tiếp.

Đại diện của Rafael cho biết, sự thành công trong các cuộc thử nghiệm là cột mốc quan trọng đối với quá trình phát triển hệ thống nhằm chống lại các mối đe dọa khác nhau và chứng tỏ tính hiệu quả vượt trội trong việc ngăn chặn các mối đe dọa phức tạp.

Mọi thành phần của hệ thống đều được lắp đặt trên khung xe tải Tatra 815 của Cộng hòa Séc, đây có thể chính là gợi ý để Prague mua sắm tiếp những tổ hợp phòng không SPYDER thuộc phiên bản này trong tương lai không xa.