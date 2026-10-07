Lộ diện 'quân xanh' đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027

Đình Bắc đang giàu sức chiến đấu khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Theo thông tin của Tiền Phong, ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Đây là mặt trận quan trọng của bóng đá Việt Nam đầu năm tới.

Cụ thể trong đợt FIFA Days diễn ra từ 9-17/11 tới, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Nam Định). Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát lại lực lượng, củng cố bộ khung chính và chiến thuật hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Ông Kim Sang-sik liệu có quân số mạnh nhất cho Asian Cup 2027?

Quân số đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ gồm đầy đủ những cầu thủ đang có phong độ ổn định nhất như Nguyễn Hoàng Đức, Đình Bắc, các cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), Đỗ Hoàng Hên...

Một số trường hợp vắng mặt vì chấn thương hoặc các lý do khác như Nguyễn Xuân Son, Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải hiện chưa rõ có thể góp mặt hay không. Việc thiếu hụt lực lượng mạnh nhất đã khiến đội tuyển Việt Nam giảm sức mạnh và đạt thành công như mong đợi ở FIFA ASEAN Cup 2026 vừa diễn ra tại Indonesia.