Lộ diện Quán quân 'Trường Teen 2026´

Trong chương trình Chung kết phát sóng hôm nay (18/10), khán giả truyền hình đã được chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa hai đội thi xuất sắc nhất mùa giải: THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) và trường Quốc tế True North (Hà Nội).

Đây là lần thứ hai đại diện trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đưa trường bước vào trận Chung kết của sân chơi tranh biện dành cho học sinh phổ thông. Năm ngoái, đội thi của trường cũng đạt á quân.

Từ những vòng tranh tài đầu tiên đến chặng đua quyết định, ba nữ sinh cho thấy sự tiến bộ rõ nét, ngày càng tự tin trong cách triển khai luận điểm, phản biện và bảo vệ quan điểm của mình.

Nhóm học sinh Nguyễn Nhật Phương, Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Phạm Thủy Tiên, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM, trở thành Quán quân “Trường Teen 2026”. Ảnh: NVCC

Chung cuộc, ba thành viên của đội là Nguyễn Nhật Phương, Nguyễn Quỳnh Hương và Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã có màn thể hiện thuyết phục, đưa ngôi trường giàu truyền thống học thuật của TP. HCM lên vị trí cao nhất tại sân chơi tranh biện dành cho học sinh.

Chia sẻ sau chiến thắng đầy ấn tượng, Nguyễn Nhật Phương, đại diện đội thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong, vui mừng cho biết đây là kết quả mà bản thân cả nhóm đã dành trọn tâm huyết, công sức suốt nhiều tháng liền.

Nhìn lại chặng đường dài từ vòng tuyển chọn với hàng trăm đội thi trên cả nước cho đến những ngày ghi hình tập trung từ tháng 4, Nhật Phương cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc vì chương trình đã mang lại cho các em những trải nghiệm và bài học quý giá.

Trực tiếp đối mặt với đề thi Chung kết mang tính thời sự cao: "Tiếng Anh nên trở thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT", Nhật Phương cho biết cả đội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu rộng về quy định, dư luận xã hội cũng như phân tích đa chiều để đưa ra những góc nhìn thấu đáo nhất.

Nguyễn Nhật Phương hùng biện tại chương trình. Ảnh: NVCC

Qua cuộc thi, các em không chỉ học được cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến trái chiều để mở rộng tư duy phản biện, mà còn rèn luyện được tinh thần kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm chặt chẽ, hiệu quả.

Đại diện đội Quán quân gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban giám hiệu và các thầy cô trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các câu lạc bộ tranh biện, giúp các em có nền tảng vững chắc để tham gia giải đấu.

Bên cạnh đó, Nhật Phương cùng các bạn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức chương trình Trường Teen 2026, các huấn luyện viên tận tâm, cùng gia đình và bạn bè đã luôn tiếp sức, cổ vũ nhiệt thành để cả đội vững tin tỏa sáng trên sân khấu.

Đây là lần thứ hai đại diện trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào chung kết "Trường Teen". Ảnh: NVCC

Bên cạnh chiếc cúp vô địch thuộc về THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM), Ban tổ chức cũng tuyên dương những cá nhân ghi dấu ấn xuất sắc tại mùa giải năm nay. Người nói xuất sắc nhất lượt 1 là Trịnh Quốc Lâm, trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên). Người nói xuất sắc nhất lượt 2 là Trần Nhật Minh, trường Quốc tế True North (Hà Nội). Người nói xuất sắc nhất lượt 3 là Nguyễn Quỳnh Hương, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM). Người nói được khán giả yêu thích nhất: Võ Trần Khánh Chi, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Đội học sinh trường Quốc tế True North (Hà Nội) giành ngôi Á quân. Ảnh: BTC

"Trường Teen" là sân chơi tranh biện truyền hình uy tín dành cho học sinh THPT trên toàn quốc do Ban Khoa giáo (VTV7), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Thông qua các chủ đề gắn liền với học đường và đời sống xã hội, chương trình không chỉ là nơi các bạn trẻ tự tin cất lên tiếng nói, rèn luyện tư duy phản biện và bản lĩnh thể hiện quan điểm, mà còn lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng cùng văn hóa tranh biện văn minh tới giới trẻ Việt Nam.