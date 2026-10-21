Lộ diện 'ông trùm' đứng sau 118 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở ở Thanh Hóa

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để lưu trú.

Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo nghiệp vụ với các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: CATH.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định rõ nhóm đối tượng và phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Phần lớn các đối tượng này từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và là đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng này còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với đối tượng cầm đầu. Ảnh: CATH.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến.

Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: CATH.

Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Dù hình thức thể hiện khác nhau nhưng các đối tượng đều tìm cách tạo dựng lòng tin trước khi dẫn dụ người bị hại chuyển tiền thông qua các bước như: dụ dỗ đầu tư ngoại hối, giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu, giả làm người thành đạt để dụ đầu tư...

Với những thủ đoạn trên, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân.

Chúng tạo dựng danh tính hoặc cơ hội giả mạo, từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, không thể tiếp tục nộp tiền hoặc đã bị khai thác đến mức không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài. Ảnh: CATH.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất đặc biệt phức tạp.

Ngày 17/10, trực tiếp Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo phá án.

Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đấu tranh, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chuyên án và Nhân dân trên địa bàn.

Phần mềm và máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội. Ảnh: CATH.

Công an tỉnh đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam.

Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng phạm "Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Trong đó, Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm này.