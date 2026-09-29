Lộ diện nhóm doanh nghiệp tăng mạnh lợi nhuận quý III

Doanh nghiệp tăng tốc lợi nhuận

Ước tính kết quả kinh doanh quý III/2026 theo Chứng khoán SSI cho thấy lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng so với cùng kỳ, song mức tăng có sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm ngành. Một số doanh nghiệp được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ đóng góp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, bàn giao dự án hoặc các khoản thu nhập khác, trong khi một số doanh nghiệp chịu áp lực từ chi phí đầu vào, lãi suất, dự phòng và mức nền cao của cùng kỳ.

Ở nhóm tăng trưởng cao, SSI ước tính lợi nhuận sau thuế quý III của Viglacera (VGC) đạt 331 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ. Động lực chủ yếu đến từ việc bắt đầu ghi nhận khoảng 290 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất tại KCN Trấn Yên và sự phục hồi của mảng kính. Mảng này dự kiến có lãi trở lại, so với khoản lỗ 52 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kính nổi nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia bị áp thuế chống bán phá giá.

Nhiều doanh nghiệp bứt tốc lợi nhuận trong quý III. Ảnh: Lê Toàn.

Masan (MSN) được dự báo đạt 4.200 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 125% so với cùng kỳ và 11% so với quý trước. Theo SSI, tăng trưởng chủ yếu đến từ đóng góp đột biến của mảng khai khoáng, trong khi mảng bán lẻ tiêu dùng cốt lõi tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải. Cao su Phước Hòa (PHR) có thể đạt 576 tỷ đồng, tăng 118%, với đóng góp đáng kể từ khoảng 600 tỷ đồng thu nhập bồi thường đất dự án KCN VSIP 3.

Trong lĩnh vực điện, NT2 được dự báo đạt 428 tỷ đồng lợi nhuận, gấp đôi cùng kỳ, nhờ sản lượng tăng 40 - 50%, nguồn cung khí được đảm bảo và chi phí khấu hao giảm. FPT Retail (FRT) có thể đạt 530 tỷ đồng, tăng 99%, nhờ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng, cải thiện hiệu quả tại các nhà thuốc hiện hữu và nhu cầu nâng cấp, thay thế sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, lợi nhuận của PVTrans (PVT) được dự báo tăng 71%, lên 595 tỷ đồng, trong bối cảnh nhu cầu tàu chở dầu và giá cước vận tải tăng.

Thế Giới Di Động (MWG) được SSI ước tính đạt 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, tăng 68% so với cùng kỳ nhưng giảm 11% so với quý trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi nhu cầu thay thế, nâng cấp sản phẩm công nghệ, điện máy và sự cải thiện của chuỗi bách hóa. Gemadept (GMD) cũng được dự báo tăng 67%, lên 720 tỷ đồng, nhờ phí xếp dỡ, sản lượng tại Gemalink và lợi nhuận vận tải biển tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm 44% so với quý II do quý trước ghi nhận khoản lãi bất thường 624 tỷ đồng từ thoái vốn tại CJ Logistics.

Một số doanh nghiệp vật liệu và cao su cũng được dự báo tăng trưởng. Đông Hải Bến Tre (DHC) có thể đạt 162 tỷ đồng, tăng 63%, nhờ giá bán bình quân phục hồi khoảng 13%. Cao su Đồng Phú (DPR) dự kiến đạt 252 tỷ đồng, tăng 63%, với lợi nhuận trước thuế mảng cao su tự nhiên khoảng 116 tỷ đồng và thu nhập bồi thường đất khoảng 100 tỷ đồng. GAS được dự báo đạt 4.076 tỷ đồng, tăng 60%, chủ yếu nhờ giá dầu cao hơn cùng kỳ và sản lượng cải thiện.

Lợi nhuận phân hóa giữa các nhóm ngành

Ở nhóm ngân hàng, SSI sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. HDBank được dự báo đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, khi tăng trưởng tín dụng hỗ trợ thu nhập lãi thuần tăng 42%, còn thu nhập dịch vụ có thể tăng 102%. Chi phí dự phòng được dự kiến tăng 61%. MBBank có thể đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ nhưng giảm 5% so với quý trước. SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể tăng tốc lên 18 - 19% so với đầu năm, song NIM dự kiến thu hẹp và nợ xấu có thể tăng so với quý II.

Ở nhóm bất động sản, Vinhomes (VHM) được dự báo đạt 4.601 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 3,7% so với cùng kỳ nhưng giảm 83% so với quý trước, chủ yếu từ bàn giao các dự án. Nam Long (NLG) dự kiến đạt 236 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và 255% so với quý trước, nhờ bàn giao tại Southgate, Central Lake và Izumi City.

MSB được dự báo đạt 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32%; TPB đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 31%. BIDV và VietinBank cùng được dự báo tăng 27%, lần lượt đạt 9.700 tỷ đồng và 13.500 tỷ đồng. Với VietinBank, SSI cho rằng tăng trưởng được hỗ trợ bởi NIM ổn định, thu nhập ròng từ dịch vụ tăng và thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý. VIB dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 23%, trong đó thu nhập ròng từ dịch vụ tăng 72% và chi phí hoạt động giảm 4%.

Techcombank được ước tính đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhưng giảm 2% so với quý trước; thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 19%. Vietcombank có thể đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng, huy động và NIM phục hồi từ mức nền thấp. VPBank được dự báo đạt khoảng 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 9%, trong khi ACB đạt 5.850 tỷ đồng, cũng tăng 9%. OCB dự kiến đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 7%, khi thu từ nợ xấu đã xử lý và thu nhập lãi thuần hỗ trợ tổng thu nhập hoạt động, nhưng chi phí dự phòng tăng mạnh.

Ngoài ngân hàng, Hòa Phát (HPG) được dự báo đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 37% so với cùng kỳ nhưng giảm 14% so với quý trước do chi phí đầu vào tăng nhanh hơn giá thép và chi phí lãi vay cao hơn. Digiworld (DGW) dự kiến đạt 230 tỷ đồng, tăng 37%, được hỗ trợ bởi nhu cầu thay thế máy tính xách tay, điện thoại di động và doanh thu thiết bị văn phòng. PV Power (POW) có thể đạt 1.103 tỷ đồng, tăng 36%, với sản lượng dự báo tăng 35 - 45%, chủ yếu từ các nhà máy nhiệt điện hiện hữu và đóng góp của Nhơn Trạch 3 và 4.

Ở nhóm tăng trưởng vừa phải, FPT được dự báo đạt 2.781 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 14%, với mảng công nghệ tiếp tục là động lực chính. Masan Consumer (MCH) có thể đạt 1.530 tỷ đồng, tăng 14%, nhờ sự phục hồi của kênh thương mại truyền thống và gia tăng thị phần tại các ngành hàng chủ lực. Vinamilk (VNM) dự kiến đạt 2.760 tỷ đồng, tăng 10%, được hỗ trợ bởi thị phần nội địa, xuất khẩu và biên lợi nhuận gộp cao hơn cùng kỳ. Nhựa Bình Minh (BMP) được dự báo đạt 375 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi Viettel Construction (CTR) đạt 175 tỷ đồng, tăng 4%.

Ở chiều ngược lại, SSI dự báo lợi nhuận Sabeco giảm 3% so với cùng kỳ xuống 1.360 tỷ đồng do quý III/2025 có khoản thu nhập tài chính bất thường từ giao dịch Sabibeco. Khang Điền (KDH) có thể giảm 22%, xuống 185 tỷ đồng; PV Drilling (PVD) giảm 28%, còn 200 tỷ đồng; Hà Đô (HDG) giảm 38%, xuống 176 tỷ đồng.

Sacombank được dự báo đạt 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 45% do chi phí dự phòng ở mức cao. IDICO (IDC) có thể giảm 53%, còn 457 tỷ đồng, khi diện tích đất khu công nghiệp bàn giao dự kiến chỉ đạt 10 ha, giảm 71% so với cùng kỳ.