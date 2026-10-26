Lộ diện nhóm 'đá xế' tuổi teen

5 đối tượng và 9 phương tiện trộm cắp bị bắt giữ.

Theo đó, 5 đối tượng có hành vi trộm cắp, gồm: N.V.H (2009), N.V.T (2008); N.M.L (2010); C.T.N.B (2007) và C.T.N.B (2009, đều trú TP Đà Nẵng). Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ ngày 27-9-2026 đến ngày 18-10, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, xe đạp điện trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Xuân và xã Chiên Đàn đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an phường Bàn Thạch đã truy tìm và thu hồi 7 xe máy, 1 xe máy điện và 1 xe đạp điện là tang vật các vụ trộm. Hiện, Công an phường Bàn Thạch đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.