Lộ diện nhóm cổ đông sở hữu hơn 8,6% cổ phần tại VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB - mã chứng khoán: VIB) vừa cập nhật thông tin cổ đông và người có liên quan sở hữu hơn 1% cổ phần của ngân hàng.

Biến động trong danh sách cổ đông của VIB nằm ở Công ty Cổ phần Beston khi công ty này chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB sang Công ty Cổ phần Bellmont. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 22/10.

Trước giao dịch, Beston sở hữu 157,98 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,641% vốn. Sau giao dịch, Beston còn 87,26 triệu cổ phiếu, tương đương 2,336%.

Tính cùng người có liên quan, nhóm Beston nắm 236,86 triệu cổ phiếu, chiếm 6,341% vốn VIB.

Mới đây, Bellmont nhận hơn 85,7 triệu cổ phiếu VIB từ Beston thông qua việc tách doanh nghiệp. Sau khi tách, hai pháp nhân này nắm tổng cộng gần 173 triệu cổ phiếu VIB (khoảng 4,63% vốn ngân hàng).

Bên cạnh đó, 4 cá nhân liên quan đến hai doanh nghiệp này cũng đang sở hữu hơn 4% vốn nhà băng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thùy Nga cùng chồng là ông Trương Hồng Hải, sở hữu hơn 3,88% vốn. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên Hội đồng quản trị của hai doanh nghiệp trên, cùng vợ ông, sở hữu 0,095% vốn VIB.

Beston cũng đồng thời là 1 trong 5 doanh nghiệp do Chủ tịch VIB, ông Đặng Khắc Vỹ cùng người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ, bên cạnh Uniben, Funderra và Chứng khoán KAFI, theo báo cáo cập nhật vào tháng 4 năm nay.

Như vậy, tính chung Beston, Bellmont cùng 4 cá nhân trên sở hữu hơn 322,59 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 8,64% vốn VIB.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin về bản thân và người có liên quan.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VIB báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập hoạt động tăng 18%, chi phí hoạt động giảm 2%.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đạt hơn 17.300 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần ở mức 13.180 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi chiếm 23%.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của VIB đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ghi nhận hơn 411.000 tỷ đồng, cũng tăng 8%.