Lộ diện nhóm cổ đông liên quan nắm 8,6% vốn VIB

VIB hé lộ nhóm cổ đông liên quan nắm 8,6% vốn ngân hàng. Ảnh: VIB.

Theo danh sách cập nhật ngày 28/10, Công ty CP Bellmont sở hữu 85,73 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 2,295% vốn điều lệ ngân hàng. Trong khi đó, Công ty CP Beston sở hữu 87,26 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 2,336% vốn điều lệ.

Trước đó, Bellmont đã nhận 85,73 triệu cổ phiếu VIB từ Beston thông qua việc tách doanh nghiệp. Sau khi tách, hai pháp nhân này nắm giữ tổng cộng gần 173 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 4,63% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, tại cả hai doanh nghiệp, bà Nguyễn Thuỳ Nga đều là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, đồng thời giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Hiện bà Nga cùng chồng là ông Trương Hồng Hải nắm giữ 3,9% vốn VIB.

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên Hội đồng quản trị của Bellmont và Beston, cùng vợ sở hữu 0,096% vốn điều lệ VIB. Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến hai doanh nghiệp này nắm giữ tổng cộng khoảng 4% vốn VIB.

Tính chung, Beston, Bellmont cùng 4 cá nhân nêu trên sở hữu khoảng 322,59 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng khoảng 8,63% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo dữ liệu của VietTimes, Beston được thành lập vào tháng 11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, với vốn điều lệ ban đầu 1.423 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ tăng lên 1.873 tỷ đồng. Trong số các cổ đông sáng lập Beston, bà Đinh Thị Thanh Ký là chị dâu ông Đặng Văn Sơn, Phó chủ tịch VIB.

Ngoài các pháp nhân và cá nhân nêu trên, bà Nguyễn Thuỳ Nga còn giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Unicap. Theo dữ liệu được công bố, Unicap sở hữu 149,5 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 4,393% vốn điều lệ ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.180 tỷ đồng, trong khi thu nhập ngoài lãi đóng góp 23% tổng thu nhập hoạt động.

Sau khi ghi nhận chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,2%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản VIB đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411.000 tỷ đồng, tăng 8%; tiền gửi khách hàng đạt hơn 322.000 tỷ đồng, tăng 9%.