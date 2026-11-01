Lộ diện nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026. (Nguồn: VTV)

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 diễn ra sáng 1/11, với sự góp mặt của bốn thí sinh: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý 4).

Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh về nhì với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo xếp thứ ba với 165 điểm, trong khi Lý Thái Dương có 115 điểm.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Hà Nội có hai năm liên tiếp sở hữu quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, nam sinh giành chiến thắng tại cuộc thi quý IV với 220 điểm, trở thành thí sinh cuối cùng giành vé vào trận chung kết năm.

Bốn điểm cầu truyền hình của trận chung kết được đặt tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa, thu hút sự cổ vũ của đông đảo thầy cô, gia đình và bạn bè các thí sinh.

Thí sinh giành chiến thắng chung kết năm nhận vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD.

Bên cạnh thành tích học tập và bản lĩnh thi đấu, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 còn từng gây chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Sở thích đặc biệt này được nam sinh tiết lộ tại cuộc thi tuần thuộc quý IV Olympia 2026.

Khi đó, nam sinh đã thể hiện một số đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Anh Đức cho biết yêu thích khám phá, du lịch và xem âm nhạc là cách để tìm hiểu thêm về những vùng đất, con người trên thế giới.