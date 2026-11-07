Lộ diện nhà vô địch cuộc thi đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026

Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện uy tín, quy mô trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch, quy tụ 14 đội, gồm 28 đầu bếp đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng tại Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Cùng sử dụng thịt gà Hoa Kỳ, 14 đội thi lựa chọn những cách thể hiện khác nhau. Có đội tìm cảm hứng từ món ăn đường phố, có đội khai thác hương vị bữa cơm Việt, trong khi những đội khác kết hợp rau thơm và nông sản địa phương với kỹ thuật chế biến quốc tế.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa sử dụng salsa và bọt cà ri dừa trong món khai vị từ gà Hoa Kỳ.

Trong các thực đơn dự thi, dầu nén, nghệ Tây Giang, bánh tráng Đại Lộc, sâm dây hay ngô nếp được đặt cạnh những cách chế biến như Wellington, mousse, xốt velouté và kỹ thuật tạo cầu. Sự gặp gỡ ấy đặt ra một thử thách nghề nghiệp: làm thế nào để món ăn có cách thể hiện mới mà hương vị và nguyên liệu địa phương vẫn giữ được vai trò trong tổng thể.

Pullman Danang Beach Resort khai thác bánh mì và mì Quảng Phú Chiêm trong thực đơn kết hợp gà Hoa Kỳ.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, chương trình hướng đến việc giới thiệu ẩm thực cùng những nông sản do người nông dân miền Trung làm nên. Mỗi món ăn có thể chuyển tải câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất, từ đó tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm của du khách.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tập trung vào sự kết hợp giữa thịt gà Hoa Kỳ và các loại rau thơm trong vườn ở món salad khai vị.

Từ góc nhìn này, sự sáng tạo của đầu bếp còn mở ra cơ hội đưa sản vật địa phương đến gần hơn với thực khách. Một nguyên liệu được sử dụng phù hợp, một hương vị được giải thích rõ nguồn gốc có thể khơi gợi sự quan tâm đến nơi sản xuất, tập quán ẩm thực và đời sống phía sau món ăn.

Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng giới thiệu món khai vị “U.S. Chicken Golden Royal Tart”, tiếp nối bằng gà Hoa Kỳ cuộn thảo mộc, xốt mâm xôi và hương nhân sâm.

Đằng sau mỗi món ăn là quá trình phối hợp của hai thành viên: lựa chọn trình tự thực hiện, xử lý nguyên liệu, căn chỉnh thời gian và hoàn thiện phần trình bày. Đây cũng là cơ hội để các đội quan sát cách làm của đồng nghiệp và tiếp nhận đánh giá chuyên môn từ Ban Giám khảo.

Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa giới thiệu salad thân chuối kết hợp gà Hoa Kỳ, bánh giòn và dứa, sau đó là gà cuộn nướng dùng cùng bí đỏ nghiền.

Sau các phần tranh tài, Ban tổ chức đã vinh danh những đội thi xuất sắc tại lễ bế mạc Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026. Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực chuẩn bị, sự phối hợp và dấu ấn sáng tạo của các đầu bếp trong việc thể hiện chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”.

Novotel Danang Premier Han River lựa chọn bí đao và ngô nếp để phát triển hai món dự thi: salad gà Hoa Kỳ với bí đao và gà Hoa Kỳ bọc ngô nếp.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa giành giải Nhất Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”. Thực đơn của đội mở đầu bằng gà Hoa Kỳ kết hợp salsa và bọt xốt cà ri dừa, tiếp nối với gà Wellington dùng cùng ravioli và xốt gastrique tắc.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Giải Nhì thuộc về Pullman Danang Beach Resort. Đội mang đến thực đơn lấy cảm hứng từ bánh mì và mì Quảng Phú Chiêm, kết hợp thịt gà Hoa Kỳ với dầu nén, nghệ Tây Giang và bánh tráng Đại Lộc, thể hiện sự gắn kết giữa nguyên liệu quốc tế và hương vị miền Trung.

Giải Nhì thuộc về Pullman Danang Beach Resort.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng cùng được trao giải Ba.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng cùng được trao giải Ba.

Hai giải Khuyến khích được trao cho Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa và Novotel Danang Premier Han River.