Lộ diện người mới sẽ thay thế Ha Young trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương 2

Mới đây, theo My Daily, Jeong Yein - cựu thành viên nhóm Lovelyz - sẽ trở thành gương mặt mới của bộ phim truyền hình y khoa ăn khách Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code). Mùa 2 và mùa 3 của loạt phim này sẽ được ghi hình đồng thời, dự kiến bắt đầu sản xuất vào tháng sau. Do đó, Jeong Yein sẽ có mặt trong cả mùa 2 và mùa 3 của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương.

Vai diễn của Jeong Yein trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương 2 được tiết lộ là Cheon Jang Mi. Nhân vật này là một y tá trong đội cấp cứu chấn thương nặng, là một nhân vật quan trọng không thể thiếu, cùng với bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon) và Yang Jae Won (Choo Young Woo) đã tạo thành một bộ ba “quyền lực” của phim. Theo các nguồn tin, màn thể hiện của Jeong Yein tại buổi thử vai được đánh giá rất cao, do đó đã giúp cô giành được vai diễn này.

Jeong Yein khi hoạt động với nhóm Lovelyz.

Vào tháng 11/2014, Jeong Yein ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Lovelyz, trực thuộc Woollim Entertainment. Đến tháng 11/2021, cô rời công ty quản lý và nhóm Lovelyz sau khi hết hạn hợp đồng độc quyền. Ngoài ca hát, Jeong Yein cũng đã thử sức với diễn xuất khi tham gia một số phim như The Blue Sea, Criminal Minds…

Tuy nhiên, công ty quản lý hiện tại của Jeong Yein là Sublime đã phủ nhận thông tin trên. Công ty cho biết chưa hề có cuộc thảo luận nào về việc cô sẽ tham gia Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Một đại diện của Netflix cũng đưa ra phản hồi ngắn gọn rằng: “Các cuộc thảo luận về việc tuyển chọn diễn viên hiện vẫn đang diễn ra. Chưa có gì được xác nhận cả.”

Ha Young trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương mùa 1.

Trong mùa 1 của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, nữ y tá Cheon Jang Mi vốn được Ha Young thủ diễn, nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trước đó, Ha Young cũng có một số vai diễn nhỏ ghi dấu ấn trên màn ảnh, nhưng phải nói rằng Cheon Jang Mi là nhân vật đã giúp cô “thoát vòng”, độ nổi tiếng tăng lên và từ đó mở ra nhiều cơ hội.

Sau Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Ha Young đã có một năm 2026 xuất hiện đều đặn trên màn ảnh với một số vai cameo thú vị trong Boyfriend On Demand, Bloodhounds 2, Teach You A Lesson… Để rồi trở lại với vai nữ chính trong Our Sticky Love cùng Jung Hae In. Ngoài ra, Ha Young còn một dự án phim mà cô đóng nữ chính dự kiến lên sóng trong năm 2027 cũng rất hấp dẫn là The Long Shot Trial đóng cùng Lee Je Hoon.

Ha Young đóng cameo trong Bloodhounds 2 cũng với vai y tá.

Ha Young lấy nước mắt khán giả trong Teach You A Lesson.

Ha Young trong vai nữ chính của Our Sticky Love.

Tuy nhiên, hồi tháng 8 vừa qua, sự nghiệp vừa chớm rực rỡ của Ha Young lao đao khi ông cố của cô bị cáo buộc thân Nhật trong thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ. Nhiều netizen xứ Kim chi lên tiếng đòi tẩy chay Ha Young sau sự việc. Trong lúc ồn ào diễn ra, Ha Young đang ghi hình cho The Long Shot Trial, một số nguồn tin tiết lộ có lúc cô đã bật khóc trong lúc quay vì áp lực. Sau đó, Ha Young lên tiếng tự rút vai khỏi Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương 2 đang chuẩn bị ghi hình.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương mùa 2 vẫn chưa có lịch chiếu dự kiến.