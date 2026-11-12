Lộ diện mẫu Kei car đầu tiên đến Mỹ

Toyota xác nhận sẽ triển khai chương trình phân phối giới hạn dòng xe tải mini Scion KEI-01 tại Mỹ từ nửa cuối năm 2027. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời đáp ứng định hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đưa những mẫu Kei car vào thị trường Mỹ.

Tập đoàn Toyota đã chính thức xác nhận Scion KEI-01 sẽ là mẫu xe Kei car đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản phân phối chính thức tại Mỹ, vốn đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump khuyến khích trong thời gian qua.

Scion KEI-01 được trang bị động cơ 3 xi-lanh 660 cc, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Xe có chiều dài chỉ hơn 3,35 m và chiều rộng chưa đến 1,27 m. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 40 km/h. Toyota sẽ lắp ráp Scion KEI-01 tại nhà máy tại bang Indiana, dự kiến tạo thêm 50 việc làm và yêu cầu khoản đầu tư 34 triệu USD.

Toyota cho biết Scion KEI-01 được phát triển để đáp ứng các yêu cầu an toàn liên bang dành cho phương tiện tốc độ thấp. Trong giai đoạn đầu, hãng sẽ tập trung phân phối xe cho khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị vận hành đội xe, thay vì bán lẻ rộng rãi cho người tiêu dùng.

Kei car (viết tắt của keijidosha) là dòng phương tiện cỡ nhỏ phổ biến tại Nhật Bản, được thiết kế nhằm đáp ứng những quy định riêng về kích thước, dung tích động cơ và khả năng vận hành.

Nhóm khách hàng mục tiêu của mẫu xe này khá đa dạng, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ, đơn vị giao hàng, nông dân và chủ trang trại. Ngoài ra, Toyota cũng hướng đến các tổ chức chính quyền đô thị, trường đại học và khuôn viên doanh nghiệp - những nơi thường có nhu cầu sử dụng phương tiện nhỏ gọn để vận chuyển hàng hóa hoặc di chuyển trong phạm vi hạn chế.

Việc Toyota đưa xe kei đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn phổ biến dòng xe này tại thị trường quốc nội. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh những mẫu xe được đưa vào Mỹ cần được sản xuất hoặc lắp ráp ngay trong nước, thay vì chỉ nhập khẩu từ Nhật Bản. Kế hoạch lắp ráp KEI-01 tại Indiana phần nào đáp ứng định hướng này.

Theo số liệu được công bố, khoảng một phần ba trong tổng số 3,7 triệu ôtô mới bán ra tại Nhật Bản năm ngoái thuộc phân khúc Kei car. Đây cũng là nhóm phương tiện chưa được các hãng xe Mỹ phát triển.

Bên cạnh dự án xe tải mini, Toyota cũng thông báo kế hoạch tái ra mắt thương hiệu Scion tại Mỹ. Đây từng là thương hiệu xe hướng đến khách hàng trẻ tuổi của Toyota, trước khi bị khai tử vào năm 2016. Thông tin chi tiết về kế hoạch trở lại của Scion hiện chưa được công bố.