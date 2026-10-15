Lộ diện mánh khóe 'ăn chia' tiền dịch vụ với gái bán dâm

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá 2 điểm mua bán dâm hoạt động núp bóng dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ và quán cà phê trên địa bàn xã Tiên Trang.

Trước đó, đêm 3/9, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nhà nghỉ Xuân Sắc, địa chỉ tại thôn Sơn Phượng, xã Tiên Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 106 và phòng 108 của nhà nghỉ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng mua dâm gồm Đ.Q.T. (SN 1990) và T.Đ.T. (SN 2004, cùng trú tại xã Yên Định).

Các đối tượng bán dâm gồm C.T.L. (SN 1991, trú tại xã Thượng Ninh) và N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Quảng Chính).

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CATH.

Chủ nhà nghỉ Xuân Sắc là Nguyễn Thị Sắc và các đối tượng bán dâm có thỏa thuận ăn chia tiền dịch vụ. Theo đó, nếu khách mua dâm theo hình thức "tàu nhanh" với giá 400.000 đồng, Sắc và gái bán dâm sẽ chia đôi.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh cà phê "Hải Loan" nằm ngay kế bên nhà nghỉ Xuân Sắc do bà Lê Thị Loan (SN 1984, trú tại xã Tiên Trang) làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng ngủ thứ hai, lực lượng công an phát hiện một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, gồm khách mua dâm L.V.Đ. (SN 1991, trú tại phường Tĩnh Gia) và gái bán dâm L.T.T. (SN 1979, trú tại xã Hóa Quỳ).

Quá trình xác minh cho thấy, vào khoảng đầu tháng 8/2026, biết T. không có công việc ổn định, Lê Thị Loan chủ động trao đổi, lôi kéo T. đến bán dâm tại quán cà phê của mình.

Cả hai thống nhất mỗi lượt mua bán dâm có giá 300.000 đồng, trong đó T. được hưởng 200.000 đồng, Loan hưởng 100.000 đồng và chịu toàn bộ các chi phí như tiền phòng, điện, nước, bao cao su.

Theo quy định của Loan, mỗi khi có khách đến hỏi mua dâm, T. phải được sự đồng ý của chủ quán mới được tiếp khách và Loan là người trực tiếp thu tiền, sau khi kết thúc mới thanh toán lại phần tiền cho T.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Sắc và Lê Thị Loan về tội chứa mại dâm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.