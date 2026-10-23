Lộ diện loạt ứng viên thay thế HLV Michael Carrick

Thất bại 1-4 trước Como ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League đẩy HLV Michael Carrick vào tình thế nguy hiểm.

Man Utd đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, 'Quỷ đỏ' mới có 1 chiến thắng sau 7 vòng, đứng thứ 13 và trải qua khởi đầu tệ nhất trong 40 năm.

Không chỉ sa sút về thành tích, đội bóng thành Manchester còn xuất hiện những bất đồng công khai. Sau trận thua Como, đội trưởng Bruno Fernandes chất vấn cách tổ chức phòng ngự của Ban huấn luyện.

Trong khi đó, HLV Carrick cho rằng các cầu thủ thiếu quyết tâm và không đáp ứng yêu cầu về cường độ thi đấu.

'Ghế nóng' của HLV Michael Carrick tại Man Utd đang lung lay dữ dội sau chuỗi trận bết bát thời gian qua. Ảnh: Getty,

Giữa lúc chiếc ghế của nhà cầm quân 45 tuổi lung lay, truyền thông Anh bắt đầu điểm mặt những người có thể thay thế ông.

Tờ SunSport chỉ ra 8 ứng viên đáng chú ý, từ những HLV đang tự do đến các chiến lược gia còn hợp đồng với đội bóng khác.

Nổi bật nhất là HLV Eddie Howe, người đang dẫn đầu danh sách ứng viên theo đánh giá của các nhà cái, với tỷ lệ cược 2/1 (đặt 1 ăn 2). Chiến lược gia 48 tuổi vẫn thất nghiệp kể từ khi chia tay Newcastle hồi tháng 7, nên Man Utd sẽ không phải trả phí phá vỡ hợp đồng nếu lựa chọn ông.

Nhà cầm quân người Anh còn có kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh. Hơn nữa, trong thời gian dẫn dắt Newcastle, HLV Eddie Howe từng đưa đội 2 lần giành vé dự Champions League và vô địch Cup Liên đoàn năm 2025, chấm dứt 70 năm chờ đợi một danh hiệu quốc nội của CLB.

Nếu muốn một HLV trẻ hơn nhưng giàu kinh nghiệm tại các đội bóng lớn, Man Utd có thể hướng đến Julian Nagelsmann.

Cựu HLV Bayern Munich và tuyển Đức hiện cũng tự do sau World Cup 2026. Chiến lược gia 39 tuổi từng được Man Utd cân nhắc hồi tháng 5, nhưng khi ấy vẫn còn ràng buộc với đội tuyển Đức.

Cơ hội dành cho HLV Nagelsmann càng được chú ý sau thất bại của Man Utd trước Como. Tỷ lệ cược cho khả năng ông tiếp quản sân Old Trafford hiện ở mức 7/2 (đặt 2 ăn 7). Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đã xa bóng đá cấp CLB hơn 3 năm, kể từ khi rời Bayern Munich vào tháng 3/2023.

Một ứng viên giàu thành tích khác là HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Ý từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, bên cạnh những danh hiệu Serie A với Juventus, Inter Milan và Napoli. Dù vậy, phong cách quản lý cứng rắn của ông lại khiến Ban lãnh đạo Man Utd e ngại. Theo truyền thông Anh, hai bên chưa có cuộc đàm phán chính thức nào.

Nếu ưu tiên những HLV đang gây ấn tượng, Man Utd có thể nhắm đến Fabian Hurzeler và Unai Emery. Tuy nhiên, đây là 2 lựa chọn khó thực hiện hơn nhiều.

HLV Fabian Hurzeler đang đưa Brighton lên nhóm đầu Ngoại hạng Anh, nhưng chiến lược gia người Đức mới gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Trong khi đó, HLV Unai Emery vừa giúp Aston Villa vô địch Europa League 2026, nâng số lần đăng quang tại giải lên 5. Việc thuyết phục 2 CLB này nhả người giữa mùa giải sẽ không dễ dàng.

Đáng chú ý, HLV Cesc Fabregas cũng xuất hiện trong danh sách. Chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa dẫn dắt Como vùi dập Man Utd 4-1, góp phần đẩy HLV Carrick đến gần nguy cơ mất việc.

Cựu tiền vệ Arsenal và Chelsea gây ấn tượng khi đưa đội bóng Ý từ Serie B lên Champions League trong chưa đầy 3 năm.

Các HLV như Antonio Conte.

Julian Nagelsmann.

Cesc Fabregas. Đây đều là những ứng viên sáng giá được Man Utd nhắm tới. Ảnh: Getty.

Hai cái tên còn lại là HLV Kieran McKenna và Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Bắc Ireland từng làm việc trong ban huấn luyện Man Utd trước khi thành công tại Ipswich.

Trong khi đó, HLV Pochettino có kinh nghiệm dẫn dắt Tottenham và Chelsea, nhưng vừa gia hạn hợp đồng với tuyển Mỹ đến năm 2030.

Dù danh sách ứng viên ngày càng dài, Man Utd vẫn chưa quyết định sa thải HLV Carrick. Nhà cầm quân người Anh dự kiến tiếp tục dẫn dắt đội tiếp Bournemouth ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, lúc 21h ngày 25/10 (giờ Hà Nội).

Trước mắt, chiến thắng là điều HLV Carrick cần nhất để giữ chiếc ghế tại Old Trafford. Còn nếu Man Utd tiếp tục gây thất vọng, Ban lãnh đạo đội bóng sẽ phải ‘thay tướng’ nhằm ‘đổi vận’.