Dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi tại xã Bà Nà và Hoà Vang (Đà Nẵng) có tổng vốn đầu tư khoảng 9.906 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 326,7 ha, có hạng mục sân golf. Ảnh TH.

Ngày 18/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký Quyết định số 5290/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư (cấp lần đầu) đối với dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi, thuộc địa phận xã Bà Nà và xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.906 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 326,7 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 16.020 người. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình dịch vụ, tiện ích đi kèm tại khu vực. Dự án sẽ có hạng mục đầu tư gồm sân golf, nhà ở thương mại, công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định pháp luật; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng.

Dự án dự kiến bố trí khoảng 1.052 căn nhà ở riêng, tổng diện tích sàn khoảng 346.678 m2 và 6.004 căn hộ chung cư, tổng diện tích sàn khoảng 461.815m2.

Quy mô dân số thường trú dự kiến khoảng 16.020 người, trong đó giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 4.560 người; giai đoạn dài hạn sau năm 2030 khoảng 11.460 người. Dân số quy đổi khoảng 1.827 người.

Theo kế hoạch, dự án bắt đầu xây dựng từ quý IV/2027, hoàn thành vào quý IV/2032 và dự kiến đưa vào vận hành, khai thác, kinh doanh chính thức từ quý IV/2032.

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