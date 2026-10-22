Lộ diện kẻ chặn xe, đâm người vì ghen tuông trên phố Bắc Cầu

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (sinh năm 1979, thường trú tại xã Xuân Mai; hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ (sinh năm 1980, thường trú tại Hải Phòng; hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Nguyễn Quý Hoan bị cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: Đ.T

Chiều 20-10, thấy anh Đ. lái ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy trước đầu ô tô của anh Đ.

Người đàn ông xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa. Hoan sau đó quay lại xe máy, lấy chiếc búa để sẵn trong cốp, đập vỡ kính ô tô.

Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. rồi bỏ đi. Đi được khoảng 200-300m, qua một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy con dao trên bàn rồi tiếp tục đi xe máy tìm anh Đ.

Hoan đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ., lên xe máy rời hiện trường.

Sau khi được vận động, khoảng 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ.