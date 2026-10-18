Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm đưa 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 18/10, theo thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh, Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Báu (SN 2000, trú tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng Lê Ngọc Báu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm nghề tự do tại khu vực Móng Cái, Báu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “Gà”, biết nói tiếng Việt.

Người này thuê Báu tổ chức đưa công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mức thù lao 1,5 triệu đồng/người, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện vận chuyển.

Nhận lời, đầu tháng 4/2025, Báu rủ Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú tại Trà Cổ, Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú tại Định Tân, Thanh Hóa) cùng tham gia.

Theo phân công, Xuân và Ngọc Anh đến khu vực giàn hàu trên biển lấy xuồng, đón người Trung Quốc rồi vận chuyển đến địa điểm do Báu chỉ định. Mỗi người được đưa vào Việt Nam thành công, hai người này được trả 500.000 đồng theo thỏa thuận.

Trong hai ngày 16 và 18/4/2025, nhóm của Báu thực hiện hai chuyến vận chuyển, đưa tổng cộng 26 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi thực hiện các chuyến đưa người qua biên giới, Báu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra quyết định truy nã đối với Báu.

Đến ngày 28/7/2026, Báu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý.