Lộ diện kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Chiều 30.3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết đường dây tổ chức đánh bạc trên trang bong88.com có quy mô gần 1.200 tỉ đồng.

Ảnh: Thanh Tuyền

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Hùng (ảnh, 52 tuổi, ngụ KP.Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7) khai có khoảng 40 tài khoản cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc trên trang bong88.com.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau một thời gian điều tra, xác lập chuyên án, C50 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc quy mô lớn trên trang bong88.com ngày 29.3 vừa qua.

Theo đó, 4 nghi can gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm (46 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1), Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trần Lâm Biên (ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài các nghi can nói trên, Cơ quan điều tra (CQĐT) còn triệu tập một số đối tượng đánh bạc trong đường dây này. Theo CQĐT, Hùng là người tổ chức đánh bạc, cầm đầu đường dây này; còn Liêm, Quang và Biên là các con bạc. Hiện, CQĐT đang làm thủ tục để đề nghị Viện KSND tối cao ký quyết định khởi tố bị can đối với các bị can này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tiến hành khám xét nơi ở của các bị can trên, công an đã thu giữ nhiều máy móc, CPU, nhiều sổ sách, tài liệu, chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận trang cá độ bóng đá bong88.com này có máy chủ ở nước ngoài. Hệ thống tài khoản tổ chức trên trang B8AG.com do Hùng quản lý, hoạt động từ năm 2015 đến nay. Hùng dùng trang B8AG.com để quản lý tài khoản, chia các tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc trên trang bong88.com.

Số tiền đánh bạc tính từ 2015 đến nay lên đến gần 1.200 tỉ đồng.

Hùng thừa nhận, khi ai có nhu cầu đánh bạc, Hùng sẽ cấp cho một tài khoản trên trang bong88.com, và cấp một khoản tiền nhất định để cá độ. Tiền thắng thua sẽ được chung chi vào cuối tuần. Nếu con bạc nào không có tiền trả, Hùng sẽ cho vay với lãi suất cao.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Ngọc Lê