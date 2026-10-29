Lộ diện hình dáng 'siêu nút giao' gần 2.400 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long

Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công trình khởi công cuối tháng 2/2025 sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, với thời gian thi công dự kiến khoảng 1.000 ngày (hơn 3 năm). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công trình trọng điểm mang tính kết nối chiến lược này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội và tạo bệ phóng phát triển đô thị cho thành phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ghi nhận vào cuối tháng 10, công trường hoạt động nhộn nhịp với hàng loạt máy móc cỡ lớn và công nhân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những nhịp cầu vượt uốn lượn cùng hệ thống hầm chui quy mô 4 làn xe đang dần hiện hữu rõ nét trên công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một phần Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hà Nội - Hòa Lạc đã được rào chắn, phân luồng để phục vụ thi công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các hạng mục hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được thi công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ đưa dòng xe hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, xóa điểm giao cắt tại nút giao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài hầm chui, dự án đang thi công 4 nhánh cầu tuabin. Hệ thống cầu dài 2.357 m, rộng 8,8 m, mỗi nhánh gồm 2 làn xe. Tại các nút giao, nhiều trụ và nhịp cầu đã thành hình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thiết kế giao thông khác mức giúp phân luồng phương tiện theo các hướng đi thẳng và rẽ, hạn chế xung đột tại điểm giao cắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước khi dự án được triển khai, khu vực giao cắt giữa hai tuyến đường này từng là điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm, đặc biệt trong bối cảnh khu vực hai bên tuyến tiếp tục phát triển đô thị và dân cư ngày càng đông đúc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng không chỉ tăng khả năng lưu thông và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện tại nút giao, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung theo quy hoạch, kết nối đồng bộ với các công trình hạ tầng trước đó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)