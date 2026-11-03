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Lộ diện hình dáng cầu Ngọc Hồi hơn 10.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên đang được tăng tốc thi công để kịp mốc tiến độ hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Báo VietnamPlus
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Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km (thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km). (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km (thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km). (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nhà thầu VNVC E&C đã hoàn thành lớp bê tông bịt đáy trụ cầu chính T41, T42. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nhà thầu VNVC E&C đã hoàn thành lớp bê tông bịt đáy trụ cầu chính T41, T42. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Công nhân đang lắp đặt cốt thép bệ trụ T42, gia cố trụ T41 để hoàn thiện tạo phẳng. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Công nhân đang lắp đặt cốt thép bệ trụ T42, gia cố trụ T41 để hoàn thiện tạo phẳng. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án cầu Ngọc Hồi có sản lượng thi công đạt gần 26%. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án cầu Ngọc Hồi có sản lượng thi công đạt gần 26%. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Trong tháng này, nhà thầu tiếp tục triển khai công tác thi công bệ trụ tháp cầu chính dây văng và các hạng mục cầu dẫn. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Trong tháng này, nhà thầu tiếp tục triển khai công tác thi công bệ trụ tháp cầu chính dây văng và các hạng mục cầu dẫn. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Các nhà thầu đã huy động 18 mũi triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, trụ cầu dẫn hai đầu cầu. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Các nhà thầu đã huy động 18 mũi triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, trụ cầu dẫn hai đầu cầu. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án cầu Ngọc Hồi dự kiến hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án cầu Ngọc Hồi dự kiến hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống giao thông, tăng cường kết nối các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống giao thông, tăng cường kết nối các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lo-dien-hinh-dang-cau-ngoc-hoi-hon-10000-ty-dong-noi-ha-noi-va-hung-yen-post1145790.vnp