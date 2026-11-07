Lộ diện hai ứng viên thay Carrick ở MU

Vị trí của Carrick chưa an toàn.

Theo truyền thông Anh, MU cân nhắc các phương án thay thế Carrick sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Dù vậy, quá trình tìm kiếm HLV mới hiện chưa được đẩy lên mức độ quyết liệt như những gì từng diễn ra dưới thời Erik ten Hag năm 2024.

Thời điểm đó, sau khi Ten Hag giúp MU đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup, Sir Jim Ratcliffe vẫn trực tiếp gặp Thomas Tuchel tại Monaco để bàn về khả năng bổ nhiệm nhà cầm quân người Đức. MU đồng thời liên hệ với Thomas Frank, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi và Kieran McKenna.

Lần này, Carrick chưa phải đối mặt với tình thế tương tự. Tuy nhiên, những bất đồng về lựa chọn người kế nhiệm bắt đầu xuất hiện trong nội bộ đội bóng. Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox được cho là ủng hộ Eddie Howe nhờ kinh nghiệm dày dạn tại Premier League. Ratcliffe cũng có thiện cảm với phương án này.

Trong khi đó, Giám đốc Tuyển trạch Christopher Vivell lại nghiêng về Julian Nagelsmann. Ông từng làm việc với chiến lược gia người Đức tại RB Leipzig và đánh giá cao năng lực của nhà cầm quân này. Dù vậy, Nagelsmann hiện không có ý định tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Về phía Carrick, chiến lược gia 45 tuổi giữ thái độ chuyên nghiệp, công khai tập trung vào lợi ích của MU thay vì chỉ trích ban lãnh đạo. Những người thân cận tiết lộ ông ổn định cuộc sống tại khu vực Manchester và không có ý định chuyển đi nơi khác nếu mất việc. Con trai ông hiện cũng phát triển ở học viện đào tạo trẻ của CLB.

Đáng chú ý, Carrick từng không quá mặn mà với việc trở lại nghiệp cầm quân sau khi chia tay Middlesbrough. Nếu bị MU sa thải, cựu tiền vệ người Anh có thể cân nhắc chuyển sang làm bình luận viên thay vì lập tức tìm kiếm công việc huấn luyện mới.