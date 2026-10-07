Lộ diện hai nhà khoa học giành Nobel Hóa học 2026

Nhà khoa học Henri B. Kagan và Kenso Soai. (Nguồn: Nobel Prize)

Hai nhà khoa học Henri Kagan, 95 tuổi, và Kenso Soai, 76 tuổi, đã giành Nobel Hóa học 2026 nhờ giải quyết một câu hỏi tồn tại lâu nay về các phân tử bất đối xứng, trong đó nhiều phân tử tồn tại dưới hai dạng là ảnh gương của nhau. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất dược phẩm, theo cơ quan trao giải Nobel.

Công trình của hai nhà khoa học kế thừa phát hiện của nhà hóa học người Pháp Louis Pasteur từ thế kỷ XIX.

Nhiều phân tử thiết yếu đối với sự sống tồn tại dưới hai dạng giống như bàn tay trái và bàn tay phải. Tuy nhiên, các dạng này có thể tạo ra những tác động khác nhau trong cơ thể. Công trình của ông Kagan và ông Soai giúp các nhà hóa học điều khiển phản ứng để ưu tiên tạo ra một dạng ảnh gương cụ thể của phân tử, qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và sản xuất dược phẩm.

Việc làm thế nào để tạo ra dạng mong muốn của một chất bất đối xứng là bài toán khiến giới hóa học quan tâm trong hơn một thế kỷ.

Hai nhà khoa học sẽ nhận khoản tiền thưởng 12 triệu Krona Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD). Lễ trao giải Nobel dự kiến diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 10/12, đúng ngày kỷ niệm ngày mất của nhà sáng lập Alfred Nobel.

(theo Reuters)