Lộ diện hai kẻ cướp ngân hàng ở Sài Gòn qua camera an ninh

Hình ảnh camera ghi nhận, 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng ở TPHCM có dáng người cao to (khoảng 30 tuổi) bịt kín mặt, đi xe máy hiệu Exciter đời cũ.

Tối 31/3, thông tin trên Dân Trí cho biết, Công an quận Tân Phú, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra truy xét 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Theo những hình ảnh camera gần hiện trường ghi lại được, 2 nghi can gây ra vụ cướp có dáng người cao to (khoảng 30 tuổi) bịt kín mặt, đi xe máy hiệu Exciter đời cũ. (Ảnh cắt từ camera)

Trước đó, trên Công an nhân dân đưa tin, khoảng 10h ngày 31/3, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy Exciter (chưa rõ biển số) đi đến phòng giao dịch Ngân hàng An Bình(ảnh), số 283, đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Một thanh niên ngồi ngoài xe đợi, thanh niên còn lại đi vào bên trong trên tay cầm hung khí yêu cầu bảo vệ và nhân viên ngân hàng đưa tiền. Trong ảnh: Ngân hàng xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lúc này, thanh niên ngồi trên xe cũng xông vào đồng thời đưa ba lô và kêu các nhân viên ngân hàng im lặng để tiền vào ba lô. Trong ảnh: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng ở quận Tân Phú. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã chống trả và đẩy cửa vào bên trong đồng thời hô hoán “cướp” để mọi người đến ứng cứu. Nghe nhân viên bảo vệ hô hoán, 2 tên cướp bỏ ba lô lại chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Zing)

Công an TP HCM và quận Tân Phú nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm việc với các nhân chứng. Vnexpress dẫn lời một trinh sát cho biết, các đối tượng chưa lấy được tiền. Súng chúng sử dụng nghi là giả. Trong ảnh: Công an đang điều tra vụ việc. (Ảnh: CAND)

Đại diện ngân hàng An Bình cho biết, hai thanh niên không gây ra bất kỳ thiệt hại về người và tài sản của khách hàng, ngân hàng hay cán bộ nhân viên. (Ảnh: Người Lao động)

Ngân hàng đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ cướp và tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch cũng như báo cáo Ngân hàng Nhà nước để cảnh báo trên toàn hệ thống. Trong ảnh: Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Dân Trí).

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: CAND)