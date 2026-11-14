Lộ diện đơn vị trúng đấu giá khu đất vàng trên đường Lê Lợi ở Huế

Một góc không gian trụ sở công được đấu giá ở khu đất vàng đường Lê Lợi, bờ Nam sông Hương, TP. Huế. Ảnh: S.Thùy

Ngày 14.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP. Huế cho biết, UBND TP. Huế đã có quyết định công nhận Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land là nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa) với giá 530 tỉ đồng.

Khu đất có tổng diện tích 11.076,1m2, trong đó diện tích đưa ra đấu giá là 10.688,7m2, thuộc các vị trí 22A, 22B, 24, 26, 28, 30A Lê Lợi và một số khu đất tại các đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái.

Mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP. Huế ban hành quyết định cho thuê đất.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu nhà đất số 24 Lê Lợi từng là trụ sở Sở KH&CN TP. Huế nằm trong các khu đất được đấu giá xây dựng khách sạn cao cấp. Ảnh: S.Thùy

Ngoài khoản tiền trúng đấu giá 530 tỉ đồng, DOJI Land còn có trách nhiệm thanh toán hơn 27 tỉ đồng để mua các tài sản gắn liền với đất theo phương án đã được UBND TP. Huế thống nhất.

Các tài sản này gồm những công trình từng là trụ sở của các sở, ngành và các hạng mục công trình phụ là các nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân cầu lông...

Theo chủ trương của TP. Huế, khu đất này sẽ xây dựng khách sạn cao cấp có tổng mức đầu tư dự kiến 875,191 tỉ đồng. Công trình của dự án được phép xây 5 tầng, tối đa 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%.

Dự án xây dựng khách sạn 5 sao trở lên tại các khu đất ven đường Lê Lợi ở trung tâm TP. Huế nhằm góp phần nâng cấp hạ tầng du lịch, hướng đến kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường và ven sông Hương và phù hợp quy hoạch đô thị di sản.