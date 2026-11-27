Cả hai đội đều cho thấy những cải tiến trong sản phẩm, đồng thời thể hiện khả năng trình bày, phản biện để tìm ra cái tên cuối cùng bước vào Top 4 Sinh viên thế hệ mới 2026.

Đội thi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Đối đầu tại vòng thi này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến dự án Logitop - giải pháp thay thế lớp lót ni lông bằng vật liệu từ thân chuối; trong khi Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giới thiệu dự án Viegrand Ai Plus - hệ sinh thái công nghệ AI hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.

So với vòng Tuyển chọn, cả hai dự án đều có những cải tiến đáng chú ý. Logitop nâng cao độ dai, độ bền của tấm lót, bổ sung công nghệ nano chitosan và mở rộng hướng phát triển với sản phẩm dây cột sinh học từ gân giữa lá chuối. Nhóm cũng kết nối với một hợp tác xã để từng bước đưa sản phẩm vào thực tế.

Đội thi TrườngĐại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Với Viegrand Ai Plus, hệ sinh thái gồm camera AI, robot VieBot, thiết bị đeo tay và ứng dụng di động tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới khả năng phát hiện té ngã, nhận diện tình huống bất thường và gửi cảnh báo đến người thân.

Một bên khai thác giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp, một bên ứng dụng AI trong chăm sóc người cao tuổi. Dù khác biệt về lĩnh vực, cả hai dự án đều hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Hai dự án thể hiện khả năng sáng tạo và phản biện

Ở phần thi Sân khấu hóa, Logitop đưa hình ảnh cây chuối lên sân khấu để kể câu chuyện về hành trình tạo ra giá trị mới từ phụ phẩm nông nghiệp. Thông qua hoạt cảnh, đội truyền tải thông điệp giảm rác thải nhựa, nâng cao giá trị nông sản và đồng hành cùng người nông dân.

Trong khi đó, Viegrand Ai Pluskhai thác câu chuyện về người cao tuổi sống xa con cháu, có thể gặp những tình huống bất thường về sức khỏe mà không được phát hiện kịp thời. Từ tình huống đời sống gần gũi, đội giới thiệu giải pháp công nghệ giúp kết nối các thành viên trong gia đình và hỗ trợ chăm sóc người thân từ xa.

Hai phần thi mang màu sắc khác nhau nhưng đều cho thấy nỗ lực của các đội trong việc chuyển tải ý tưởng sáng tạo thành những câu chuyện gần gũi với khán giả.

Bất ngờ xuất hiện ở phần thi Phản biện dự án khi đội Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ động đề nghị đối thủ lựa chọn thành viên mạnh nhất tham gia tranh biện. Trước đề nghị này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng để đội bạn lựa chọn người thi, tạo nên màn đối đầu giữa những thành viên được đánh giá có thế mạnh của mỗi đội.

Với Logitop, các câu hỏi tập trung vào độ bền, khả năng bảo quản, giá thành và tiềm năng ứng dụng sản phẩm trên nhiều loại nông sản. Trong khi đó, Viegrand Ai Pluscần làm rõ nguồn dữ liệu, khả năng cá nhân hóa cảnh báo, tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống AI.

Việc lựa chọn đối thủ mạnh khiến phần phản biện thêm thử thách, đòi hỏi các thành viên không chỉ hiểu rõ dự án của mình mà còn phải nghiên cứu sản phẩm đối phương, nhận diện những vấn đề cần làm rõ và chuẩn bị lập luận thuyết phục. Hai đội thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt nhưng vẫn tôn trọng, ghi nhận những nỗ lực của nhau.

Đồng hành cùng hai đội, ca sĩ - nhạc sĩ 14 Casper mang đến không khí vui tươi qua những màn giao lưu và thử thách tương tác. Theo dõi phần thi, nam nghệ sĩ bày tỏ sự ấn tượng trước năng lực, tinh thần sáng tạo và những giá trị xã hội mà các dự án hướng tới.

14 Casper cũng bày tỏ mong muốn đồng hành cùng đội chiến thắng trong ba tháng tiếp theo, góp phần phát triển và lan tỏa dự án đến cộng đồng. Anh mang đến ca khúc Bao tiền một mớ bình yên do chính mình sáng tác và biểu diễn.

Cuộc đua Top 4 với kết quả đầy kịch tính

Cuộc so tài giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một trong những màn đối đầu khiến Ban Giám khảo cân nhắc. TS Hà Ánh Phượng đánh giá cao tinh thần fair-play và cách đặt câu hỏi của đội Viegrand Ai Plus, trong khi GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng ghi nhận Logitopở khả năng ứng dụng khoa học vào đời sống.

Các giám khảo ghi nhận sự cải tiến trong phần lõi của cả hai dự án, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu, khả năng đặt câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm của các đội.

Trước đó, ba đội giành quyền bước vào vòng thi Thực tế gồm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với dự án Ecosafe Pin; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với dự án AquaGuard AIoT; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng với dự án Signsound AI.

Đội cuối cùng ghi danh Top 4 Sinh viên thế hệ mới 2026 sẽ được xác định trong chương trình phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 28/11 trên kênh VTV3.