Lộ diện doanh nghiệp trúng đấu giá khu "đất vàng" ở Huế với giá 530 tỷ đồng

Khu đất tại các địa chỉ 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Ảnh NL.

UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, công nhận Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất tại các địa chỉ 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, với giá 530 tỷ đồng.

Khu đất có tổng diện tích khoảng 1,11 ha, trong đó diện tích đưa ra đấu giá khoảng 1,07 ha, phần còn lại nằm trong chỉ giới quy hoạch. Khu đất tọa lạc tại vị trí trung tâm, tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao trở lên. Thời hạn thuê đất là 50 năm, Nhà nước thu tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Ngoài 530 tỷ đồng tiền trúng đấu giá, Doji Land phải thanh toán hơn 27 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất. Khối tài sản gồm nhà văn phòng, nhà kho, nhà bảo vệ, nhà để xe và các công trình phụ trợ, với tổng diện tích sàn 1,2 ha.

Nhà đầu tư phải nộp tiền trúng đấu giá thành hai đợt, mỗi đợt 50%. Đợt đầu chậm nhất 30 ngày và đợt hai chậm nhất 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định cho thuê đất và tổ chức bàn giao thực địa trong vòng 5 ngày làm việc.

UBND TP Huế yêu cầu DOJI Land sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, triển khai dự án theo tiến độ và quy mô được chấp thuận. Sở Tài chính có trách nhiệm giám sát định kỳ hằng quý; Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ sử dụng đất. Nếu nhà đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong thời hạn quy định, kết quả trúng đấu giá có thể bị hủy và tiền đặt cọc không được hoàn trả.

Đáng chú ý, để công nhận kết quả đấu giá, UBND TP Huế đã căn cứ ít nhất 28 văn bản pháp lý. Trước đó, sau khi các cơ quan công sở chuyển đi, khu đất này bị bỏ trống nhiều năm, gây lãng phí quỹ đất và tài sản công. Một trong những vướng mắc khiến việc đấu giá chậm được triển khai là xử lý khối tài sản hiện hữu trên đất.

Việc DOJI Land trúng đấu giá được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm Huế, đồng thời bổ sung cơ sở lưu trú cao cấp cho thành phố. Hiệu quả dự án sẽ phụ thuộc vào năng lực và tiến độ triển khai của nhà đầu tư.

Hồ Xuân Mai