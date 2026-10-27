Lộ diện doanh nghiệp gặp gỡ Bí thư và Chủ tịch xã Hợp Kim để có 9 giấy phép thu hồi khoáng sản

Trước đó, ngày 18/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối tượng Quách Chí Lâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra bước đầu Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận.

Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” để ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 09 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu mét khối.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238 nghìn mét khối, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.