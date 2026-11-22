Lộ diện doanh nghiệp nhận chuyển nhượng toà tháp VietinBank Tower tại Hà Nội

Lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower cho một đối tác. Các khoản hạch toán liên quan đến giao dịch, bao gồm lợi nhuận, đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý III/2026.

Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội đã được chuyển nhượng thành công trong tháng 9/2026. Dự án được chuyển giao cho đơn vị thuộc Sun Group.

Gỡ vướng đóng mã số thuế

Tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đề xuất chấm dứt hiệu lực mã số thuế với người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ đủ 10 năm, nếu đáp ứng các điều kiện đi kèm.

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án giảm 85% tiền phạt với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu nộp đầy đủ hồ sơ còn thiếu khi làm thủ tục đóng mã số thuế.

Tỷ phú Trần Bá Dương rời ghế Chủ tịch Thaco Agri, đại gia Khoa 'khàn' thế chỗ

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 20/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đã bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Trần Bá Dương. Sau thay đổi, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông Khoa và ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc.

Ông Trần Đăng Khoa (còn thường được nhắc đến với tên đại gia Khoa 'khàn') sinh năm 1970, là người sáng lập CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Năm 2016, ông chuyển giao vị trí chủ tịch doanh nghiệp này cho ông Trần Bá Dương. Cuối năm 2025, ông trở lại làm Chủ tịch Đại Quang Minh. Chưa đầy một năm sau, ông tiếp tục tiếp quản ghế Chủ tịch Thaco Agri.

Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Thaco Agri từ cuối năm 2020, giai đoạn Thaco đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp sau khi tham gia tái cấu trúc các dự án của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tại Tây Nguyên và Campuchia.

Ông Trần Bá Dương. Ảnh: Thaco

Ba giám đốc cao cấp tại PNJ đồng loạt từ nhiệm

Ba giám đốc cao cấp của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng loạt từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 26/11.

Ba lãnh đạo PNJ xin từ nhiệm là ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực; bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI.

Ông Dũng sinh ngày 18/4/1973, quê quán tại tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Tổng hợp Birmingham (Anh).

12 ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 10

Trong số 21 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10/2026, có 12 nhà băng ghi nhận mức tăng so với tháng trước, trong khi 7 ngân hàng giảm.

Lãi suất cho vay bình quân do các ngân hàng công bố là mức bình quân của những khoản vay phát sinh trong kỳ, không phải mức lãi suất áp dụng chung cho mọi khách hàng.

Ngành Thuế nghiên cứu cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh qua VNeID, SMS

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên VNeID. Cơ quan thuế cũng tính đến phương án gửi SMS để cảnh báo sớm, giúp người nộp thuế chủ động rà soát nghĩa vụ trước khi xuất cảnh.

Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, hơn 240.000 trường hợp liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Phố thời trang Hà Nội treo biển giảm giá 80% Black Friday, khách vắng hiu hắt

Những tấm biển giảm giá 50-80% xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố thời trang Hà Nội trước thềm Black Friday. Thế nhưng, trái với cảnh quảng cáo rầm rộ, nhiều cửa hàng vẫn vắng khách, người mua tỏ ra dè dặt.

Không ít người tiêu dùng cho biết họ không còn quá hào hứng với Black Friday như trước. Trong bối cảnh phải cân đối chi tiêu, việc mua thêm quần áo, giày dép không còn là ưu tiên của nhiều gia đình.

Thuê mặt tiền gần 400 triệu/tháng, quán nhậu lâu năm ở Hà Nội đóng cửa, rời đi

Gần 10 năm kinh doanh, nhiều nhà hàng, quán nhậu Hà Nội dù có khách quen ổn định vẫn phải đóng cửa, trả mặt bằng. Doanh thu giảm, trong khi tiền thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khiến chủ quán phải tính lại.

Theo chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn, khi người dân thắt chặt chi tiêu, các nhà hàng lâu năm chịu sức ép từ cả doanh thu và chi phí vận hành. Khách hàng có thể giảm số lần ăn ngoài, thu hẹp ngân sách cho mỗi bữa hoặc chuyển sang chọn những địa điểm có mức giá phù hợp hơn.

Mỹ dồn dập mua một loại hạt của Việt Nam, thị phần áp sát 80%

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 241.900 tấn hạt tiêu, trị giá gần 1,58 tỷ USD, tăng lần lượt 17,4% về lượng và 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng, Mỹ nhập khẩu gần 55.000 tấn hạt tiêu Việt Nam - nông sản được ví như “vàng đen” của Việt Nam, với trị giá hơn 412 triệu USD. Theo đó, thị phần hạt tiêu Việt tại Mỹ tăng vọt, chiếm gần 80% tổng lượng nhập khẩu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10 giảm về 19.100 đồng/lít

Theo phương án điều hành giá xăng dầu ngày 19/11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, giá xăng E10 RON95-III hạ 745 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg.