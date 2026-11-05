Lộ diện dấu vết hai mô hình AI mới của OpenAI và Anthropic

Cộng đồng trí tuệ nhân tạo (AI) đang chú ý đến hàng loạt dấu vết về những mô hình chưa được công bố của OpenAI và Anthropic. Trong đó, GPT-6.2 Astra của OpenAI cùng Claude Fable 5.5 và Mythos 5.5 của Anthropic được nhắc đến qua dữ liệu sử dụng, mã nguồn website và danh mục dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa công ty nào xác nhận sự tồn tại hay kế hoạch phát hành các phiên bản này.

Thống kê sử dụng Codex xuất hiện mục gpt-6.2-astra bên cạnh phiên bản GPT-6 Astra.

Với OpenAI, dấu hiệu đáng chú ý xuất hiện trong trang thống kê sử dụng Codex, công cụ hỗ trợ lập trình của hãng. Một số người dùng phát hiện mục gpt-6.2-astra bên cạnh gpt-6-astra, dù giao diện lựa chọn mô hình vẫn hiển thị GPT-6 Astra. Ảnh chụp được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy trong giai đoạn 26/10 đến 1/11, một tài khoản ghi nhận 80% yêu cầu sử dụng phiên bản gpt-6-astra và 19,8% chuyển sang gpt-6.2-astra. Việc tỷ lệ khác nhau giữa các tài khoản khiến cộng đồng suy đoán OpenAI đang thử nghiệm A/B với một nhóm người dùng. GPT-6 Astra được hãng giới thiệu ngày 3/9, nhưng chưa có thông báo chính thức về bản 6.2.

Anthropic cũng để lộ hai dấu vết liên quan đến dòng Claude. Ngày 1/11, một tài khoản theo dõi lĩnh vực AI chia sẻ ảnh chụp mã nguồn trang Mythos trên website công ty, trong đó xuất hiện nhãn ẩn Mythos 5.5. Dù nội dung hiển thị trên trang vẫn ghi phiên bản 5.1, nhãn mới được cho là xuất hiện nhiều lần trong phần mã không hiển thị. Khi kiểm tra vào ngày hôm sau, dấu vết này không còn. Trước đó, ngày 13/10, công cụ mã nguồn mở LiteLLM từng tự động bổ sung mục claude-fable-5-5 sau khi phát hiện tên mô hình trong danh mục Azure. Tuy nhiên, mục này nhanh chóng bị gỡ do không tìm thấy thông tin xác nhận từ Azure.

Mã nguồn trang Mythos của Anthropic từng xuất hiện nhãn phiên bản 5.5 dù nội dung hiển thị vẫn ghi 5.1.

Một số bản demo do người dùng chia sẻ càng khiến tin đồn về Claude Fable 5.5 lan rộng. Các sản phẩm được giới thiệu gồm hoạt hình 2D tạo bằng JavaScript và một đoạn phim dài 66 giây, với hình ảnh, âm thanh, nhạc và phụ đề được cho là do AI tạo ra. Tuy nhiên, những minh chứng này chủ yếu là video hoặc ảnh chụp do cộng đồng đăng tải, chưa được kiểm chứng độc lập. Tương tự, kho dữ liệu trên Hugging Face mang tên burner22/numbat, từng được giới thiệu là bản kiểm tra trong quá trình huấn luyện Mythos thế hệ tiếp theo, cũng bị xác định là giả. Các tensor trong kho có thể được tái tạo từ tên tệp, cho thấy dữ liệu nhiều khả năng chỉ là những con số ngẫu nhiên.

Thời điểm ra mắt các mô hình mới vẫn là ẩn số. Một số ý kiến dự đoán Anthropic có thể công bố sản phẩm trong tuần này, trong khi người khác cho rằng hãng sẽ chờ đến giữa tháng 11. Công ty vừa nộp hồ sơ IPO ngày 26/10, nhưng chưa có thông tin chính thức liên quan đến kế hoạch ra mắt AI. Trong khi đó, nhịp cập nhật sản phẩm gần đây của Anthropic khá dày, với Fable 5 ra mắt ngày 9/6, Fable 5.1 ngày 1/9 và Opus 5.5 ngày 22/9. Dù vậy, giá bán, giới hạn ngữ cảnh và thời điểm phát hành của các phiên bản được đồn đoán vẫn chưa được công bố.

Mời quý độc giả xem thêm video: Anthropic mở đường IPO định giá tới 2.000 tỷ USD: Doanh thu bùng nổ, lỗ khổng lồ, cảnh báo AI vượt kiểm soát và cam kết hạ tầng choáng váng.