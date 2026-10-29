Lộ diện dàn MC dẫn 4 điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Chung kết năm thứ 26 chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 từ 8h30 ngày 1/11. Bên cạnh hai MC Khánh Vy và Ngọc Huy tại trường quay, ban tổ chức công bố 4 gương mặt dẫn dắt tại các điểm cầu địa phương gồm Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Họ đều là những gương mặt MC/BTV quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, sở hữu lối dẫn dắt thông minh, nhạy bén, sôi động cùng khả năng khuấy động không khí bùng nổ và sự gắn bó đặc biệt với khán giả truyền hình.

Bốn MC được hé lộ tại 4 điểm cầu. (Ảnh: VTV)

Bốn điểm cầu đặt tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội, tương ứng với địa phương có thí sinh lọt vào trận chung kết năm nay. Các điểm cầu được lựa chọn tại những địa danh gắn với giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Điểm cầu Khánh Hòa được tổ chức tại Công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải), cổ vũ nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, người giành chiến thắng cuộc thi quý I.

Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiếp sức cho nhà leo núi Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, nhất quý II.

Điểm cầu Hưng Yên được bố trí ở Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, nơi cổ vũ nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, nhất quý III.

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, đồng hành cùng nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, người giành tấm vé cuối cùng vào chung kết sau chiến thắng tại cuộc thi quý IV.

Vị trí người dẫn chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia vẫn thuộc về bộ đôi MC quen thuộc - BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy. (Ảnh: VTV)

Ba gương mặt MC lần đầu dẫn điểm cầu

Trong đội hình MC năm nay, Sơn Lâm là người có kinh nghiệm dẫn điểm cầu chung kết Olympia qua các mùa trước. Trong khi đó, MC Minh Tân và MC Thái Trang lần đầu đảm nhận vai trò này. MC Châu Khang cũng là gương mặt mới, đồng thời là MC trẻ nhất trong đội hình được công bố.

Châu Khang sinh năm 2001, được khán giả truyền hình biết đến qua các chương trình như Sao 24h, Cafe sáng, Vũ trụ Fandom và Sao Check.

MC Châu Khang. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, MC Minh Tân quen thuộc với khán giả qua các chương trình thể thao trên VTV. Chung kết Olympia 2026 đánh dấu lần đầu anh tham gia dẫn tại sự kiện thường niên này.

MC/ BTV Minh Tân. (Ảnh: FBNV)

Thái Trang là MC nữ duy nhất trong đội hình 4 người dẫn tại các điểm cầu địa phương. Cô được khán giả biết đến qua chương trình Sao Check và cũng lần đầu góp mặt tại chung kết năm. Là bóng hồng duy nhất trong dàn MC điểm cầu tại các địa phương năm nay, MC Thái Trang thu hút khán giả bằng nụ cười rạng rỡ và lối dẫn tinh tế.

MC/BTV Thái Trang. (Ảnh: FBNV)

Sơn Lâm từng dẫn điểm cầu của hai nhà vô địch

Trong số 4 MC, Sơn Lâm là gương mặt có kinh nghiệm dẫn điểm cầu chung kết Olympia qua các mùa trước.

Năm 2023, anh dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa; năm 2024, anh tiếp tục đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Huế. Theo thông tin được giới thiệu, thí sinh giành chiến thắng chung cuộc trong cả hai năm đều đến từ các điểm cầu do Sơn Lâm dẫn dắt. Chi tiết này khiến nam MC nhận được sự chú ý của khán giả mỗi khi chương trình công bố đội ngũ dẫn điểm cầu cho mùa chung kết mới.

MC Sơn Lâm tại điểm cầu Huế năm 2024. (Ảnh: VTV)

Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình như Chuyển động 24h và Vua tiếng Việt.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là cuộc tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất sau các vòng thi tuần, tháng và quý.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo từ 8h30 ngày 1/11, với phần dẫn dắt tại trường quay của Khánh Vy và Ngọc Huy, cùng 4 MC tại các điểm cầu địa phương.