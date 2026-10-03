Lộ diện căn nhà ở quê của Ánh Viên

Nguyễn Thị Ánh Viên (sinh năm 1996) từng là cái tên gắn với đường đua xanh của thể thao Việt Nam suốt nhiều năm. Nữ kình ngư sở hữu hàng loạt thành tích trong nước và quốc tế, trở thành một trong những VĐV bơi lội nổi bật nhất của Việt Nam. Sau 4 năm kể từ tuyên bố giải nghệ và vắng bóng khỏi các giải đấu đỉnh cao, mới đây Ánh Viên bất ngờ tái xuất thi đấu thành tích cao. Cô có mặt tranh tài tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, diễn ra ở TP.HCM từ ngày 29/9 đến 2/10.

Sự trở lại của Ánh Viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao lẫn công chúng. Ánh Viên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Phong Điền (Cần Thơ). Khi còn thi đấu, nữ kình ngư thường xuyên xa nhà để tập luyện và tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế. Theo thông tin trên Thanh Niên Việt, năm 2011, từ số tiền dành dụm được trong quá trình thi đấu, Ánh Viên xây dựng cho ông bà và bố mẹ một ngôi nhà kiên cố. Công trình có lối kiến trúc đơn giản, không cầu kỳ và mang dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà ở vùng quê miền Tây.

Phòng khách cũng không có nhiều đồ đạc đắt tiền.

Thứ được gia đình Ánh Viên giữ gìn và trưng bày nổi bật lại là những tấm huy chương, bằng khen mà cô và em trai - Nguyễn Quang Thuấn giành được trong suốt những năm thi đấu.

Những thành tích từ các giải đấu trong nước đến đấu trường quốc tế được xếp cạnh nhau, tạo thành một bảng vàng ngay trong căn nhà.

Phòng khách ngập tràn huy chương và bằng khen của chị em Ánh Viên. Bên ngoài căn nhà là một chòi lá đơn giản để ông của Ánh Viên nghỉ trưa cho mát và một căn bếp để nấu nướng.

Ngoài căn nhà, gia đình Ánh Viên còn có khu vườn trồng sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nữ kình ngư ở quê. Trong những năm thi đấu, khi có thành tích và thu nhập tốt hơn, Ánh Viên cũng gửi tiền về để bố mẹ đầu tư thêm cho khu vườn sầu riêng và mua thêm đất.

Ngoài sầu riêng, vườn nhà Ánh Viên còn có nhiều loại cây ăn quả khác (Ảnh: TTNV)

Mỗi lần trở về quê, Ánh Viên vẫn thường chia sẻ những khung hình giản dị ở nhà với khu vườn, cây mai trước sân, đàn gà,...

Cô cũng phụ giúp ba mẹ việc nhà như tưới cây, cho cá ăn, dọn vườn,...

Hàng rào sơn trắng trước cổng.

Khung cảnh bình yên ở quê nhà Ánh Viên (Ảnh: FBNV)

Về bản thân mình, chưa bao giờ công bố về khối tài sản, nhưng mọi người đều hiểu bằng những lao động miệt mài, chăm chỉ, Ánh Viên sở hữu nhiều điều mọi người khao khát.

Theo Ngôi sao, khi Ánh Viên đi vào lịch sử bơi lội Đông Nam Á, giành đến 8 huy chương vàng cá nhân và 8 lần phá kỷ lục SEA Games chỉ trong một kỳ đại hội vào năm 2015, cô đã được một vị đại gia tặng một căn hộ 70m2 ở Quận 9, TP.HCM. Khi đó, căn hộ đang trong quá trình thi công và năm 2017 cô chính thức được bàn giao. Cơ ngơi này nằm trên tầng 8, đối diện hồ bơi rộng 1.150 m2 có tên gọi Ánh Viên.

Từ phòng ngủ của mình, nữ vận động viên có thể ngắm nhìn xuống hồ bơi bên dưới.

Hồ bơi rộng 1.150 m2 có tên gọi Ánh Viên - chính là tên của nữ VĐV.

Hồ bơi có chiều dài hơn 70m.

Tổng diện tích khoảng 1.800m2.

Phòng khách với bộ bàn sopha đơn giản. "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Căn nhà đẹp hơn tôi tưởng tượng".

Món quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Ánh Viên đặt trong phòng khách nhà mới.

Căn nhà có 2 phòng ngủ, đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp như tủ bếp, máy giặt, máy lạnh, sofa, bộ giường ngủ, tủ quần áo...

Lúc nhận căn hộ, Ánh Viên từng tâm sự: "Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà cho riêng mình sớm như vậy. Căn hộ này là tài sản có giá trị về vật chất cũng như tinh thần lớn đối với bản thân tôi". (Ảnh: Đông Huỳnh)

Nữ vận động viên cho biết, cô luôn mong muốn được về căn nhà ấm áp này mỗi lần đi xa về. (Ảnh: Đông Huỳnh)

Hiện cô vẫn ở trong căn hộ chung cư cao cấp và còn thành lập một câu lạc bộ bơi lội tọa lạc tại nơi đây. (Ảnh: Đông Huỳnh)