Lộ diện 'bà trùm' cung cấp 100.000 hộp giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Ngày 1/10, Bộ Công an cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú tại Hà Nội) cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

​Quá trình điều tra xác định, Đặng Thiên Hương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla chính là "đầu nậu" cung cấp nguồn hàng khổng lồ cho mạng lưới kinh doanh của Ngân 98.

Lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp sản xuất dược phẩm công nghệ cao, từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã trực tiếp chỉ đạo pha trộn hóa chất, sản xuất và tuồn cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân.

​Sự cấu kết phi pháp này đã mang lại cho nhóm đối tượng nguồn thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ, không chỉ cung cấp riêng cho đường dây của Ngân 98, Đặng Thiên Hương còn phân phối loại hàng hóa độc hại này cho rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp bán hàng online khác trên thị trường.

​Kết quả giám định chuyên môn cho thấy, các sản phẩm giảm cân do công ty của Đặng Thiên Hương sản xuất chứa hai hoạt chất cực kỳ độc hại đã bị cấm sử dụng như: Sibutramine (Hoạt chất ức chế thèm ăn mang độc tính cao, có nguy cơ trực tiếp gây ra các biến chứng tim mạch nghiêm trọng và dẫn đến đột quỵ); ​Phenolphthalein (Hóa chất công nghiệp có nguy cơ phá vỡ tế bào, gây ung thư cho người sử dụng).

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.