Lộ diện 7 nhà đầu tư muốn sở hữu hơn 30% vốn PVcomBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán: PCB) vừa công bố thông tin về các nghị quyết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo kế hoạch, ngân hàng đã chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá 13.628 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ lên 12.000 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Ngân hàng cho biết đã có 7 nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán riêng lẻ. Trong đó, 5 doanh nghiệp chưa từng sở hữu cổ phiếu PVcomBank, cùng hai cá nhân đang là cổ đông của ngân hàng.

Điểm đáng chú ý là cả 7 nhà đầu tư đều trong nước và tỷ lệ sở hữu dự kiến của từng bên sau phát hành đều dưới 5% vốn. Trong đó, 4 doanh nghiệp đăng ký mua lượng cổ phiếu sát ngưỡng này, với quy mô mỗi đơn vị gần 60 triệu cổ phiếu.

Tổ chức đăng ký mua nhiều nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P, với gần 59,94 triệu cổ phiếu, dự kiến nắm 4,9977% vốn sau phát hành. Công ty Cổ phần Lý Thanh Sao, đăng ký mua 59,855 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến 4,9909%.

Tiếp theo, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH dự kiến mua 59,579 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 4,9679% vốn ngân hàng. Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Vượng Phát đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9497%.

Nhà đầu tư doanh nghiệp còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông, với lượng đăng ký mua 30.282 triệu cổ phiếu, tương đương 2,525% vốn sau phát hành. Tổng cộng, 5 doanh nghiệp dự kiến mua hơn 268,99 triệu cổ phiếu, chiếm gần 90% lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt này.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp, hai cá nhân Phạm Thanh Tiến và Cao Hùng Cường cũng đăng ký mua thêm cổ phiếu PVcomBank. Đây đều là những cổ đông đã nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể tại ngân hàng trước đợt phát hành.

Ông Phạm Thanh Tiến đăng ký mua thêm gần 16,5 triệu cổ phiếu, bên cạnh 43,4 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Nếu giao dịch hoàn tất theo phương án dự kiến, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên 59,9 triệu đơn vị, tương ứng 4,9947% vốn PVcomBank.

Trong khi đó, ông Cao Hùng Cường dự kiến mua thêm 14,49 triệu cổ phiếu. Cộng với hơn 44,84 triệu cổ phiếu hiện có, tổng lượng cổ phiếu của ông sau phát hành sẽ đạt 59,36 đơn vị, tương ứng 4,9501% vốn ngân hàng.

Theo phương án được thông qua, toàn bộ 300 triệu cổ phiếu mới sẽ được phân phối cho 7 nhà đầu tư nói trên. Nếu tính thêm hơn 88,27 triệu cổ phiếu mà hai cá nhân Phạm Thanh Tiến và Cao Hùng Cường đang sở hữu, tổng lượng cổ phiếu của nhóm dự kiến đạt hơn 388,27 triệu đơn vị.

Với số lượng này, nhóm 7 nhà đầu tư dự kiến nắm giữ 32,3761% vốn PVcomBank sau khi đợt phát hành hoàn tất. Tuy nhiên, đây vẫn là tỷ lệ sở hữu theo phương án dự kiến, chưa phải kết quả phân phối thực tế.

Về cơ cấu cổ đông nước ngoài, PVcomBank cho biết tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại ngày 31/12/2025 là 8,05%. Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến giảm xuống còn 6,039%.

Ngân hàng cho biết việc phân phối cổ phiếu được thực hiện theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời cam kết bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt giới hạn theo quy định pháp luật.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2026, cổ phiếu PCB được giao dịch ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 353.900 cổ phiếu, trong khi vốn hóa thị trường của PVcomBank ở mức khoảng 7.470 tỷ đồng.